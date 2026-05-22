Grêmio x Santos pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, histórico e prováveis escalações

Grêmio e Santos se enfrentam neste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Grêmio x Santos: onde assistir ao vivo?

Pay-per-view: Premiere

Premiere O torcedor também pode acompanhar os lances do jogo em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes para o confronto?

Embalado com uma importante vitória diante do Palestino pela Sul-Americana, o Grêmio mira voltar a vencer pelo Brasileirão após três rodadas. A equipe gaúcha é a 18ª colocada da competição com 18 pontos, empatada com o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento. Contando todas as competições, o Tricolor Imortal tem três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco compromissos e precisa manter os bons resultados para respirar no Brasileiro.

Por sua vez, o Santos chega após resultados ruins nas últimas partidas. Na quarta-feira, o Peixe empatou com o San Lorenzo em 2 a 2 após abrir dois gols de vantagem, permanecendo assim, sem vitórias na Sul-Americana. Antes, no domingo, a equipe havia sofrido uma dura derrota por 3 a 0 para o Coritiba pelo Brasileirão, atuando como mandantes na Neo Química Arena.

No Campeonato Brasileiro, o clube paulista vive uma situação semelhante à do Grêmio, com os mesmos 18 pontos somados na 16ª posição, próximo à zona da degola.

Grêmio x Santos: histórico do duelo

Grêmio e Santos já se enfrentaram em 89 oportunidades, como informa o site Ogol, especializado em estatísticas. O Alvinegro Praiano leva ligeira vantagem sobre o oponente, com 35 vitórias, contra 26 triunfos do Tricolor. O histórico ainda contabiliza 28 empates.

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Estatísticas

Grêmio na temporada

Jogos : 34

: 34 Vitórias : 14

: 14 Empates : 11

: 11 Derrotas : 9

: 9 Gols marcados : 48

: 48 Gols sofridos : 28

: 28 Artilheiro: Carlos Vinícius, com 14 gols marcados

Santos na temporada

Jogos : 32

: 32 Vitórias : 8

: 8 Empates : 14

: 14 Derrotas : 10

: 10 Gols marcados : 41

: 41 Gols sofridos : 40

: 40 Artilheiro: Gabigol, com 10 gols marcados

Prováveis escalações

🔵⚫⚪ Provável escalação do Grêmio

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Viery e Caio Paulista; Noriega e Leonel Pérez; Willian, Enamorado e Carlos Vinícius

Técnico: Luís Castro

Desfalques: Gabriel Mec, Pedro Gabriel, André Henrique (suspensos), Nardoni (lesão no posterior da coxa), Balbuena (lesão na coxa), João Pedro (fratura no tornozelo) e Gabriel Grando (fratura no dedo da mão).

⚫⚪⚫ Provável escalação do Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Lucas Verissimo e Escobar; William Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Miguelito; Rony e Gabigol

Técnico: Cuca

Desfalques: Vinícius Lira (cirurgia no joelho esquerdo), Gabriel Menino (lesão na coxa direita), João Schmidt (lesão na coxa direita) e Thaciano (lesão na coxa direita), Rollheiser (preservado), Neymar (edema na coxa) e Barreal (suspenso).

Arbitragem de Grêmio x Santos

Árbitro : Bruno Arleu de Araujo (RJ)

: Bruno Arleu de Araujo (RJ) Assistentes : Guilherme Dias Camilo (MG) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

: Guilherme Dias Camilo (MG) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) VAR: Rafael Traci (SC)

Ficha técnica

🔵⚫⚪ Grêmio x Santos ⚫⚪⚫

Competição : Campeonato Brasileiro (17ª rodada)

: Campeonato Brasileiro (17ª rodada) Data : 23 de maio de 2026 (sábado)

: 23 de maio de 2026 (sábado) Hora : às 19h (de Brasília)

: às 19h (de Brasília) Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Próximos jogos

Grêmio

Grêmio x Santos (17ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 23/05 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Santos

Santos x Deportivo Cuenca-EQU (sexta rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 26/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)