Grêmio x Santos pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, histórico e prováveis escalações

Grêmio e Santos se enfrentam neste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).
Grêmio x Santos: onde assistir ao vivo?
- Pay-per-view: Premiere
- O torcedor também pode acompanhar os lances do jogo em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.
Como chegam as equipes para o confronto?
Embalado com uma importante vitória diante do Palestino pela Sul-Americana, o Grêmio mira voltar a vencer pelo Brasileirão após três rodadas. A equipe gaúcha é a 18ª colocada da competição com 18 pontos, empatada com o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento. Contando todas as competições, o Tricolor Imortal tem três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco compromissos e precisa manter os bons resultados para respirar no Brasileiro.
Por sua vez, o Santos chega após resultados ruins nas últimas partidas. Na quarta-feira, o Peixe empatou com o San Lorenzo em 2 a 2 após abrir dois gols de vantagem, permanecendo assim, sem vitórias na Sul-Americana. Antes, no domingo, a equipe havia sofrido uma dura derrota por 3 a 0 para o Coritiba pelo Brasileirão, atuando como mandantes na Neo Química Arena.
No Campeonato Brasileiro, o clube paulista vive uma situação semelhante à do Grêmio, com os mesmos 18 pontos somados na 16ª posição, próximo à zona da degola.
Grêmio x Santos: histórico do duelo
Grêmio e Santos já se enfrentaram em 89 oportunidades, como informa o site Ogol, especializado em estatísticas. O Alvinegro Praiano leva ligeira vantagem sobre o oponente, com 35 vitórias, contra 26 triunfos do Tricolor. O histórico ainda contabiliza 28 empates.
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Estatísticas
Grêmio na temporada
- Jogos: 34
- Vitórias: 14
- Empates: 11
- Derrotas: 9
- Gols marcados: 48
- Gols sofridos: 28
- Artilheiro: Carlos Vinícius, com 14 gols marcados
Santos na temporada
- Jogos: 32
- Vitórias: 8
- Empates: 14
- Derrotas: 10
- Gols marcados: 41
- Gols sofridos: 40
- Artilheiro: Gabigol, com 10 gols marcados
Prováveis escalações
🔵⚫⚪ Provável escalação do Grêmio
Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Viery e Caio Paulista; Noriega e Leonel Pérez; Willian, Enamorado e Carlos Vinícius
Técnico: Luís Castro
- Desfalques: Gabriel Mec, Pedro Gabriel, André Henrique (suspensos), Nardoni (lesão no posterior da coxa), Balbuena (lesão na coxa), João Pedro (fratura no tornozelo) e Gabriel Grando (fratura no dedo da mão).
⚫⚪⚫ Provável escalação do Santos
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Lucas Verissimo e Escobar; William Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Miguelito; Rony e Gabigol
Técnico: Cuca
- Desfalques: Vinícius Lira (cirurgia no joelho esquerdo), Gabriel Menino (lesão na coxa direita), João Schmidt (lesão na coxa direita) e Thaciano (lesão na coxa direita), Rollheiser (preservado), Neymar (edema na coxa) e Barreal (suspenso).
Arbitragem de Grêmio x Santos
- Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
- Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
- VAR: Rafael Traci (SC)
Ficha técnica
🔵⚫⚪ Grêmio x Santos ⚫⚪⚫
- Competição: Campeonato Brasileiro (17ª rodada)
- Data: 23 de maio de 2026 (sábado)
- Hora: às 19h (de Brasília)
- Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Próximos jogos
Grêmio
Grêmio x Santos (17ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 23/05 (sábado), às 19h (de Brasília)
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Santos
Data e horário: 26/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)