Dudu e Gabigol protagonizam duelo de carrascos no clássico

O confronto de sábado entre Palmeiras x Santos não marca apenas o reencontro de Cuca com o Verdão, clube com o qual foi campeão brasileiro em 2016. O clássico terá um duelo à parte entre Gabriel Barbosa, o Gabigol e Dudu, dois dos maiores protagonistas do jogo e de suas respectivas equipes.

Contra o Palmeiras, Gabigol marcou seis gols em 16 jogos. Desde que voltou ao Peixe, apesar de ser o artilheiro do time na temporada e da atual edição do Campeonato Brasileiro, o camisa 10 não anotou diante do Alviverde em 2018. Nas três partidas disputadas neste ano, o jogador passou em branco em todas, e esteve longe de brilhar.

Em 2014, fez dois no Pacaembu, na vitória do Santos por 3 a 1. No ano seguinte, voltou a anotar no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, em que o Verdão se sagrou campeão. Por fim, no ano de 2016, fez dois no empate em 2 a 2 na Vila Belmiro, em jogo válido pela semifinal do Paulista, em que o Peixe avançou nas penalidades máximas. Voltou a marcar em mais uma igualdade: 1 a 1, no Brasileirão daquele ano.

Na semifinal do Paulista desse ano, Gabigol perdeu algumas oportunidades claras, e o Santos acabou perdendo por 1 a 0. No duelo de volta, o Peixe até venceu o jogo, mas caiu nos pênaltis. Mais uma vez, Gabriel Barbosa não jogou bem.

Assim que o Campeonato Brasileiro voltou da pausa da Copa do Mundo, Santos e Palmeiras duelaram no Pacaembu. Ainda sob os comandos de Jair Ventura e Roger Machado, respectivamente, o empate por 1 a 1 prevaleceu no duelo, com direito a gol de Lucas Lima, que deixou o Alvinegro no ano passado.

Acostumado a ser decisivo diante do Palmeiras, Gabigol ainda não balançou as redes conta o rival neste ano. Porém, a fase melhorou muito desde a chegada de Cuca, e o atacante tem a chance de voltar a brilhar neste sábado no Allianz Parque.

Se Gabigol apresenta ótimos números contra o Palmeiras, Dudu apresenta dados mais modestos. Nos 14 clássicos que disputou com o rival santista, o camisa 7 do Verdão marcou apenas três gols. No entanto, se numericamente os índices não são impressivos, a importância desses tentos supera, e muito, o do rival.

Isso porque dois desses três gols foram marcados na partida de volta da finalíssima da Copa do Brasil 2015, vencida pelo Alviverde. Após ser derrotado por 1 a 0 na Vila Belmiro na primeira partida, o Verdão decidiu a competição diante de sua torcida, que viu Dudu marcar duas vezes, além de Ricardo Oliveira descontar para o Santos, e o time ser campeão após decisão nos pênaltis.

Os dois gols marcados pelo atacante na decisão serviram como uma redenção. Já que alguns meses antes o jogador foi um personagem negativo da final do Campeonato Paulista, também decidido em um embate contra o Peixe. Na ocasião, Dudu perdeu um pênalti na primeira partida e foi expulso na segunda decisão após empurrar o árbitro Guilherme Ceretta de Lima.

O outro gol de Dudu contra o rival santista aconteceu no intervalo dessas duas decisões, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. Na oportunidade, o Santos acabou vencendo o rival alviverde na partida da Vila Belmiro pelo placar de 2 a 1, e o camisa sete foi o responsável por balançar as redes em favor dos visitantes quando o placar já estava 2 a 0.

Um clássico que teve sua rivalidade acentuada nos últimos anos pelas decisões de 2015, briga pelo título brasileiro em 2016 e a transferência de Lucas Lima para o Alviverde. Palmeiras x Santos entram mais uma vez em campo para um grande confronto e com cada equipe brigando por algo. Gabigol e Dudu, prometem mais um duelo à parte no Allianz Parque.