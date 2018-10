Cuca deve manter Bruno Henrique titular do Santos contra o Palmeiras

Mesmo longe do destaque de 2017 e com Derlis González em alta, Bruno Henrique deve ser mantido como titular do Santos para o clássico contra o Palmeiras, sábado, na arena do rival, às 19h (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cuca e os demais membros da comissão técnica entendem que é momento de manter ao máximo a equipe principal na reta final do Brasileirão. E há confiança em melhores atuações do camisa 11. Taticamente, a avaliação é positiva pela alternância de posição, ajuda na marcação e bola aérea.

A tendência, então, é de nova chance para Bruno se a semana de treinamentos do atacante for proveitosa. Derlis, opção de Cuca no intervalo da vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense no último sábado, está de sobreaviso.

Bruno Henrique tem 30 jogos pelo Santos na temporada, com dois gols e uma assistência. Derlis González, após 14 partidas, tem um gol e quatro assistências – com menos da metade das atuações do titular, o paraguaio participou de mais scouts decisivos.

A provável escalação do Santos para o clássico é: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Rodrygo, Bruno Henrique e Gabigol.