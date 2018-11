Focado no Brasileiro, Palmeiras mira título para salvar temporada

Eliminado pelo Boca Juniors na semifinal da Copa Libertadores, o Palmeiras disputa apenas o Campeonato Brasileiro até o final da temporada. Focado apenas no torneio nacional, o time alviverde, dono da primeira colocação, mira o título para salvar o ano.

“É meio que uma obrigação, sim. Pela nossa força, pelo nosso elenco. É claro que não precisamos colocar um peso a mais, mas sabemos o peso que tem o Brasileiro. Somos líderes com méritos e estamos no caminho certo. A gente vem de vários jogos sem perder e queremos manter a mesma pegada”, declarou Lucas Lima.

Às 19 horas (de Brasília) deste sábado, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Santos, no Allianz Parque. Um dos personagens principais do confronto com o Boca Juniors, o zagueiro Luan projetou a reabilitação no final de semana.

“O futebol é gostoso por isso: saímos tristes na quarta e, no sábado, já temos outra batalha. É o dia de a gente se reerguer. Vamos juntar forças os jogadores, a comissão técnica, a diretoria e o torcedor para os próximos jogos que faltam do Brasileiro”, declarou Luan.

A sete rodadas do final do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras lidera com 63 pontos ganhos, à frente de Flamengo (59), Internacional (58) e São Paulo (56). Moisés, advertido com o terceiro cartão amarelo na última rodada, é desfalque certo para Felipão diante do Santos.

“Saímos de cabeça erguida, deixamos tudo. Trabalhamos bastante e a equipe está de parabéns. À torcida, não tem nem palavras pela festa que fizeram no estádio. Temos um campeonato importante pela frente e vamos trabalhar focados para não cometer os mesmos erros”, afirmou Deyverson.