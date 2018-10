Gabigol diz que é uma pena Lucas Lima não jogar tanto: “Craque”

Gabigol, do Santos, lamenta a baixa utilização de Lucas Lima no Palmeiras. As equipes se enfrentarão neste sábado, na arena em São Paulo, às 19h (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O santista elogia o ex-jogador do Peixe, atualmente reserva com o técnico Felipão no Verdão, e diz que já é natural enfrentá-lo.

“A gente já se enfrentou, é algo que é natural já, normal. Um grande jogador, que dispensa comentários, realmente um craque. Do meu ponto de vista, um dos melhores meias do Brasil. Muita qualidade! Uma pena não jogar tanto, mas tem dado seu máximo e ido muito bem. Não tem muito isso (de conhecimento), vídeos, scout, independentemente de conhecer ou não, dá para conhecer com vídeos, números. Acho que ninguém leva vantagem. Futebol está muito estudado, essa parte está mais simples”, disse Gabigol, em entrevista coletiva.

Artilheiro do Campeonato Brasileiro, Gabigol é titular absoluto do Santos e principal esperança para o clássico contra o líder da competição. Lucas Lima vive a expectativa de ganhar uma vaga. Moisés é o atual armador.