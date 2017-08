Corinthians lança máquina própria para pagamento com cartões

O Corinthians reativou neste semana o projeto Fielzinha, a máquina de cartões de crédito e débito oficial do clube. A parceria com a Innova Capture, empresa de meios de pagamento, existe desde 2015, mas o modelo de negócio precisou passar por algumas reformulações para ser ativado. Com a retomada das ações, o Corinthians receberá um percentual sobre todas as transações realizadas em cada máquina ativa no mercado. As receitas serão mensais, recorrentes e sem prazo de vencimentos.

A expectativa no Alvinegro é que a Fielzinha renda aos cofres do clube, aproximadamente, R$ 50 milhões nos cinco primeiros anos. Primeiro clube de futebol a entrar nesse mercado, o Corinthians deposita muita confiança no projeto.

“Trabalhamos para criar novas oportunidades de negócios e, consequentemente, fontes de receita para o Corinthians. O projeto da Fielzinha, realizado em parceria com a Innova, foi reformulado e tem grande potencial. O clube acredita no sucesso do produto e trabalhará, junto com a empresa, para que se torne realidade”, disse Fernando Sales, diretor de marketing do clube.

Sócio-proprietário da parceira, Vagner de Moraes enumerou alguns pontos da parceria e falou sobre o período em que o projeto levou para ser remodelado e finalizado. “A construção do modelo de negócio teve suas particularidades e foi preciso um período maior do que havíamos planejado. O Corinthians receberá um percentual sobre todas as vendas efetuadas pela Fielzinha, sem limite de valor. Enquanto a máquina for usada, o clube participará da receita”, analisou.

O empresário também falou sobre a valorização da imagem do Corinthians ao entrar nesse ramo de atuação. “O produto Corinthians estará diretamente ligado à indústria dos meios de pagamento, que representa um dos modelos de negócio mais sério, regulamentado e respeitado do mundo. Isso, com certeza, irá potencializar, ainda mais, a imagem do clube”, finalizou.

Taxas e aluguel atraentes para todas as torcidas.

Apresentada como aberta aficionados de todos os clubes país, a Fielzinha proporcionará a corintianos e simpatizantes oportunidades como ir ao Centro de Treinamento Joaquim Grava, conhecer os jogadores e assistir às partidas do Timão em Itaquera.