Palmeiras defende longa invencibilidade como mandante contra o Cruzeiro

O Palmeiras entra em campo para enfrentar o Cruzeiro defendendo um retrospecto amplamente favorável como mandante no confronto. O Verdão não sabe o que é perder para a equipe mineira em casa há oito anos.

O Palmeiras não perde para a Raposa jogando em casa pelo Brasileirão há cinco partidas. No período, foram quatro vitórias palmeirenses e um empate, consolidando um retrospecto favorável diante do adversário.

A última derrota do Palmeiras como mandante para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro aconteceu em 2018, quando a equipe mineira venceu por 3 a 1. Desde então, os confrontos têm sido marcados pelo domínio alviverde.

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Nos últimos cinco encontros com mando do Palmeiras, o retrospecto é o seguinte:

2025: Palmeiras 0 x 0 Cruzeiro

2024: Palmeiras 2 x 0 Cruzeiro

2023: Palmeiras 1 x 0 Cruzeiro

2019: Palmeiras 1 x 0 Cruzeiro

2018: Palmeiras 3 x 1 Cruzeiro

Agora, as equipes voltam a medir forças em busca de objetivos importantes no Campeonato Brasileiro. Jogando na Arena Barueri, o Palmeiras tenta manter a escrita positiva diante do Cruzeiro e ampliar a sequência sem derrotas no confronto.

Situação do Palmeiras

O Palmeiras chega ao confronto com moral após se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil. Na última quarta-feira, o Verdão atropelou o Jacuipense ao golear por 7 a 1 no agregado.

Já no Brasileirão, o time comandado por Abel Ferreira é o líder da Série A, com 34 pontos conquistados, quatro de vantagem sobre o Flamengo.