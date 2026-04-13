CBF altera local de Palmeiras x Santos pelo Brasileirão feminino para o Allianz Parque

O clássico entre Palmeiras e Santos pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro feminino será disputado no Allianz Parque. O duelo estava marcado para acontecer, inicialmente, na Arena Crefisa Barueri, mas a CBF acatou o pedido do Verdão e alterou o local.
Os outros detalhes, como data e horário, foram mantidos. A partida está marcada para acontecer no dia 27 de abril (segunda-feira), às 20 horas (de Brasília).
A equipe feminina do Palmeiras, geralmente, manda os seus jogos na Arena Barueri, mas também usa o Allianz Parque quando possível. O clássico contra as Sereias da Vila será o segundo disputado no local nesta temporada. O primeiro foi no dia 22 de março, quando as Palestrinas golearam o Vitória por 6 a 0.
Situação das Palestrinas
O Palmeiras disputou, nos últimos dias, a Teal Rising Cup 2026. Na semifinal, venceu o América-MEX por 1 a 0, mas na final acabou derrotado pelo Kansas City, por 6 a 1.
Antes do jogo contra o Santos, porém, o Palmeiras ainda enfrenta o Fluminense e o Internacional, ambos fora de casa, pelo Brasileirão.
O Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão feminino, com 13 pontos, empatado com o Corinthians, que tem maior saldo de gols.
Próximo jogo
Jogo: Fluminense x Palmeiras
Competição: Campeonato Brasileiro Feminino (7ª rodada)
Data e horário: 21 de abril de 2026 (terça-feira), às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.