Vagner Mancini se desculpa após polêmica com jornalista e áudio vazado

O técnico Vagner Mancini se envolveu em uma grande confusão no último final de semana, quando discutiu com um jornalista em entrevista coletiva após a vitória contra o Corinthians. Horas depois do acontecido, um áudio de Mancini em tom provocativo também foi vazado nas redes sociais. Nesta terça-feira, o técnico do Vitória emitiu um pedido de desculpas.

O treinador afirmou que entrou em contato com Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, para esclarecer o conteúdo do áudio. “A todos da torcida do Corinthians, saibam que meu sentimento sempre foi e será de máximo respeito. Por isso, liguei para o presidente do clube, Roberto de Andrade. Esclareci o fato e pedi desculpas de ofendi a instituição e a torcida. Em momento algum quis insultar o Corinthians e seus torcedores”, escreveu o técnico.

Em gravação vazada nas redes sociais, é possível ouvir Mancini comentando sobre a vitória contra o Corinthians e afirmando “dar patada em jornalista babaca nem se compara” ao fato de vencer o clube paulista. Ex-presidente do Timão, Andrés Sanchez divulgou vídeo em sua rede social oficial na última segunda-feira criticando a ação de Mancini.

O treinador do Vitória também aproveitou o pedido de desculpas para esfriar a polêmica com o repórter Felipe Garraffa, que o indagou em entrevista coletiva. Os dois conversaram e o treinador se desculpou por telefone. “Respeito muito o trabalho da imprensa. Errar é o do jogo”, afirmou.

Confia a mensagem divulgada por Mancini:

Diante da repercussão causada pela publicação de um áudio, gostaria de pedir desculpas publicamente.

A todos da torcida do Corinthians, saibam que meu sentimento sempre foi e será de máximo respeito. Por isso, liguei para o presidente do clube, Roberto de Andrade. Esclareci o fato e pedi desculpas se ofendi a instituição e a torcida. Em momento algum quis insultar o Corinthians e seus torcedores.

A partida de sábado foi histórica para mim e para o Vitória, pela campanha invicta e pela grandeza do Corinthians. Motivos para compartilhar essa conquista entre amigos (alguns corintianos) em tom de desconcentração e provocação sadia, mas, novamente, sem qualquer intenção de ofender. Infelizmente, esse momento entre amigos numa rede social, que é extremamente comum entre os profissionais do futebol, tornou-se público, fora de contexto.

Tanto fiz questão de ligar para o jornalista Felipe Garraffa e me desculpar pelo que foi dito no áudio vazado. Respeito muito o trabalho da imprensa. Errar é o do jogo. Acredito que ele errou ao me indagar com informações equivocadas, e eu errei no modo como me referi ao jornalista no áudio. Espero que o Garraffa siga uma bela carreira no jornalismo, profissão tão relevante no país.

Sobre minha postura e meu trabalho, gostaria de enfatizar que procuro fazer com enorme comprometimento e respeito a todos, apesar de todas as dificuldades que a realidade nos impõe. E, quando ganhamos, gostaria ao menos que o trabalho não fosse desvalorizado, pois a luta diária é grande e a cobrança que o futebol nos traz é pesada.

Vagner Mancini.