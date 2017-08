Andrés grava vídeo e reclama de Vágner Mancini após derrota

Vamos em frente. Uma publicação compartilhada por Andrés Sánchez (@andressanchez_oficial) em Ago 21, 2017 às 7:42 PDT

O ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, publicou um vídeo em uma rede social nesta segunda-feira exaltando a manifestação da torcida após a derrota por 1 a 0 para o Vitória, que felicitou os jogadores com aplausos e cânticos de incentivo, e criticando o técnico da equipe baiana, Vágner Mancini. Incomodado com um áudio do treinador, que se vangloriava de derrotar o Timão em Itaquera, ele mandou um recado ao rubro-negro.

“Queria falar para o treinador do Vitória, para o… não vou nem falar o nome dele para deixar para lá, mas que ele se preocupe em ganhar os jogos do time dele e não só do Corinthians”, disse Andrés, antes de fazer alguns comentários sobre a saída de Mancini da Chapecoense, no começo do mês de julho.

“Todo mundo sabe por que ele saiu da Chapecoense, as coisas que ele fez e tudo que rola por trás disso. Está rolando um vídeo, áudio aí, em que ele fala muito mal do Corinthians. Isso não é bom para o futebol brasileiro”, atestou o antigo dirigente corintiano, antes de pedir que a torcida continue nesse ritmo.

“Perdemos o jogo no sábado, mas não podemos perder o foco. Isso acontece. Quarta-feira é voltar a manter o foco que a gente apresentou. Sabemos que é todo mundo, o Brasil inteiro contra nós, mas o grupo sabe e está fechado para buscar mais um título brasileiro”, concluiu.