Vitinho vê conquista importante e exalta elenco palmeirense

Tratado como uma das principais revelações recentes do Verdão, Vitinho entrou como titular na vitória palmeirense para cima do Vitória pela final do Campeonato Brasileiro sub-20, na última quinta-feira, por 5 a 2. Na zona mista após a decisão, o jogador declarou que considera o título importante para todos os atletas das categorias de base do Alviverde.

“Estou na base do Palmeiras desde 2011 e tenho o sonho de continuar conquistando vários títulos com essa camisa. Jogar no Allianz Parque lotado é importante não só para mim, como para o grupo todo. A gente já vinha fazendo um grande trabalho no campeonato e fomos coroados com o título”, afirmou.

Relacionado para as partidas da equipe principal, Vitinho também contou aos jornalistas sobre a “honra” de trabalhar diariamente com Felipão e não escondeu: tem muitos ídolos no elenco do time alviverde.

“É uma honra trabalhar com o Felipão, ele já trabalhou em grandes clubes. É ídolo do Palmeiras e também do futebol mundial. O time do Palmeiras, também, tem grandes jogadores e estou tendo a honra de participar diariamente com o elenco. Aprendo bastante com eles. Tenho grandes ídolos com a camisa do Palmeiras atualmente”, completou.

Vitinho foi cedido por empréstimo de um ano ao time B do Barcelona em julho de 2017, com opção de compra pelos catalães por 15 milhões de euros (na época R$ 55 milhões, hoje R$ 66,2 milhões). O Barça B, porém, rebaixado à terceira divisão da Espanha nesta temporada, não quis adquirir o atleta, que disputou 25 jogos (16 como titular) e marcou um gol.

Agora, o Palmeiras tem clássico pela frente: os comandados de Wesley Carvalho irão enfrentar o São Paulo, campeão da Copa do Brasil sub-20, pela Supercopa do Brasil da categoria de base. O vencedor do troféu ficará com a vaga nacional para a edição de 2019 da Libertadores sub-20.

Já o time principal, depois da derrota para o Boca Juniors, volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Felipão irá enfrentar o Flamengo, neste sábado, em duelo decisivo pela liderança da Série A.

* Especial para a Gazeta Esportiva