Vencedor da São Silvestre recebe alta após seis horas de internação

O etíope Belay Tilahun Bezabh, vencedor da Corrida Internacional de São Silvestre nesta segunda-feira, recebeu alta hospital após passar mal e ser internado por cerca de seis horas na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.

O atleta passou mal por conta do forte calor. Ele completou a prova em 45min03s e não parecia estar desgastado ao comemorar com socos no ar e subir normalmente ao pódio. O mal-estar veio depois, com a necessidade de atendimento de emergência e soro na veia.

Passado o susto, Bezabh pode comemorar a vitória e a premiação de R$ 90 mil. O melhor brasileiro foi Giovani dos Santos, em oitavo.