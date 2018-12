Vencedor da São Silvestre passa mal e é levado ao hospital

Belay Bezabh, vencedor da Corrida Internacional de São Silvestre na categoria masculina, passou mal após o término da prova e teve de ser levado a um hospital. O atleta etíope acabou sendo atendido pelos paramédicos quando se preparava para a coletiva de imprensa, no Teatro Gazeta.

O motivo pelo mal-estar de Belay Bezabh até então é desconhecido, mas acredita-se que ele tenha sentido os fortes efeitos do cansaço por conta do esforço feito durante a prova – o etíope disputou até os metros finais a primeira colocação com Dawit Admasu, vencedor do ano passado.

Por conta dos sintomas de Belay, ele não participou da entrevista coletiva com os atletas mais bem colocados da 94ª edição da São Silvestre.