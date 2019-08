Torcedores relatam problemas na compra de ingressos e São Paulo se posiciona

Nesta segunda-feira (26), diversos torcedores do São Paulo reclamaram nas redes sociais por conta de problemas na compra de ingressos para o confronto contra o Grêmio, no próximo sábado (31), às 11h (de Brasília), no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Em sua conta oficial do Twitter, o clube se posicionou sobre o assunto, pedindo desculpas aos são-paulinos pelo transtorno.

“Sócios Torcedores, pedimos desculpas aos que estão enfrentando problemas para efetuar a compra de ingressos para a partida contra o Grêmio, sábado, às 11h, no Morumbi. Estamos trabalhando para solucionar a questão o mais rapidamente possível”, escreveu o Tricolor Paulista.

Para garantir o benefício dos Sócios Torcedores, reservaremos cotas de ingressos de todos os setores do Morumbi, que estarão à disposição dos associados ao programa até as 18h de sexta-feira, com os devidos descontos referentes a cada plano. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 26, 2019

As críticas vieram dos assinantes do programa Sócio Torcedor, que prevê descontos e datas exclusivas para a aquisição das entradas. De acordo com os torcedores, a página da Total Acesso, empresa responsável pela comercialização de ingressos do São Paulo, não reconhece o código de cadastro digitado.

A empresa já vem sendo motivo de reclamações dos são-paulinos há algum tempo. Em abril deste ano, os são-paulinos enfrentaram problemas na compra de entradas para a primeira partida da final do Campeonato Paulista. Já em 2018, na véspera da semifinal do Paulistão contra o Corinthians, na qual o Tricolor acabou derrotado, a Total Acesso abriu as vendas para a final contra o já classificado Palmeiras de forma antecipada. A comercialização foi interrompida no mesmo dia.