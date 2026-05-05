Flamengo e Libra fecham acordo e encerram disputa por receitas dos direitos de transmissão

O Flamengo revelou nesta terça-feira que chegou a um acordo com os demais clubes da Libra (Liga do Futebol Brasileiro) para encerrar a divergência das receitas de audiência dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o clube, a solução foi construída pelo esforço conjunto e representa um passo importante para o alinhamento entre os clubes e o avanço do projeto de criação de uma Liga Nacional.

A discussão girava em torno da divisão de uma fatia do contrato firmado com a TV Globo, responsável pelos direitos de transmissão até 2029. Essa parcela corresponde a 30% do total da remuneração fixa acordada, vinculada aos índices de audiência.

Em novembro de 2025, o Flamengo entrou com uma ação na Justiça, solicitando o bloqueio do repasse de R$ 77 milhões aos demais clubes da Libra, o que gerou insatisfação no bloco. Contudo, uma decisão liberou uma parcela dos valores.

A nota ainda destacou que o esforço conjunto foi fundamental para a resolução da divergência, sinalizando uma tentativa de alinhamento entre os clubes envolvidos. O Palmeiras alegou divergências e comunicou sua saída do bloco também nesta terça-feira.

Segundo o comunicado, foi encontrado um "ponto de equilíbrio" entre as demandas apresentadas pela atual diretoria do clube rubro-negro, que assumiu em janeiro do último ano, e o modelo defendido por outras equipes da Libra.

Confira a nota oficial da Libra:

"Os clubes da Libra e o Clube de Regatas do Flamengo firmaram, neste fim de semana, um acordo que encerra a divergência sobre a distribuição da receita relativa aos valores de audiência – que representa 30% do total da remuneração fixa estabelecida no contrato com a Globo pelos direitos de transmissão dos jogos até 2029.

Foi encontrado um ponto de equilíbrio entre o que a nova diretoria do Flamengo requisitava desde que assumiu o comando do clube, em janeiro de 2025, e o que alguns clubes da Libra entendiam ser o modelo de sua preferência. O esforço de todos para alcançar a solução foi fundamental.

Flamengo e os demais clubes da Libra agora focam nos próximos passos para a criação da Liga Nacional, no reforço da valorização de suas propriedades e na visão de fortalecimento, avanço e melhoria do ecossistema do futebol brasileiro, em conjunto com a CBF e os clubes da FFU".