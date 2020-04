Sheik se emociona e considera polêmica com Dudu um grande erro da carreira

Emerson Sheik teve uma carreira recheada de títulos e sucesso, mas também foi pivô de algumas polêmicas no futebol. Na maioria das vezes, o ex-jogador sempre se mostrou favorável às provocações, mas ele reconhece que uma vez passou dos limites, quando ainda defendia o Corinthians, em uma ofensa contra o atacante Dudu, do Palmeiras.

Tudo ocorreu na festa do título do Campeonato Paulista de 2018, quando o Timão superou justamente o Verdão, que era considerado o favorito para levantar na taça. Em uma casa noturna, Sheik foi flagrado xingando Dudu.

“Eu passei do limite, fiz questão de pegar o telefone e pedir desculpas a ele, à família e a pessoas próximas, enfim, todos que ficaram ofendidos. Eu estava no fim da carreira e queria muito o título, queria encerrar a carreira com uma conquista. Nós ganhamos o Paulista e, após título, eu fui comemorar e sabia que não ia continuar jogando. Na festa, eu bebi a mais, peguei microfone e erradamente eu xinguei o Dudu, do Palmeiras. Eu vou ter que levar isso dentro de mim, não me faz bem, eu fico triste, não sei o motivo de ter feito aquilo“, comentou Sheik, ao Fox Sports.

Leia também:

Sheik provoca Dudu em festa corintiana depois do título paulista

O ídolo corintiano admite que não tinha qualquer justificativa para atacar verbalmente o companheiro de profissão. “Eu sempre fui agressivo, encarei, briguei, já me expressei publicamente contra a CBF, que era direito meu, mas a situação do Dudu me fez muito mal, passei do ponto. Quero aproveitar e pedir desculpas, a gente tem que entender o limite. Eu sou a favor das brincadeiras, eu curtia as apostas, algo que não tem mais hoje em dia, mas peço desculpas ao Dudu. Eu fiz muito errado de ter xingado alguém que nunca me fez mal, que tem uma família e joga muito”, emendou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com