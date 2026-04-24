Lizieiro, ex-São Paulo, vive boa sequência em clube da elite de Portugal

Lizieiro, ex-jogador do São Paulo, atingiu nesta temporada a sua segunda maior minutagem da carreira. Titular no Nacional de Portugal, o volante de 28 anos soma 2.389 minutos em campo, atrás apenas de sua temporada pelo Tricolor em 2021, quando acumulou 3.242 minutos.

Na temporada, Lizieiro jogou 32 vezes na equipe portuguesa. Dessas partidas, o brasileiro começou como titular em 28 oportunidades.

"Estou muito feliz em poder conseguir ter novamente uma boa sequência. É o meu primeiro ano aqui em Portugal e acredito que pude me adaptar bem ao país e à forma como a equipe joga. Todo jogador precisa de uma sequência para, consequentemente, ter mais confiança no trabalho e evoluir dentro de campo", disse o volante, que chegou a Portugal em julho de 2025.

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A adaptação de Liziero foi alavancada pela familiaridade da língua, mas também pela quantidade de brasileiros no elenco. Ao todo, o Nacional possui 15 jogadores nascidos no Brasil, dentre eles, Gabriel Verón, ex-Palmeiras, e Paulinho Bóia, também ex-São Paulo.

O Nacional vive uma situação delicada na tabela do Campeonato Português. O clube é o 14º colocado, com 28 pontos. Apesar disso, vem de vitória por 1 a 0 contra o Alverca e pode se distanciar ainda mais da briga contra o rebaixamento no próximo sábado. A equipe enfrenta o Tondela, primeiro time na zona, com 21 pontos.

"Estamos pensando jogo a jogo. Conseguimos uma importante vitória contra o Alverca na rodada passada e vamos enfrentar o Tondela com o mesmo objetivo de somar mais três pontos. Será uma decisão para os dois times, e uma vitória é fundamental para o nosso objetivo de manter o Nacional na elite da Liga", concluiu Liziero.