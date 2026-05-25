São Paulo x Boston River: veja onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

São Paulo e Boston River se enfrentam nesta terça-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo (SP).

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Como chegam as equipes

O São Paulo chega ao confronto em má fase na temporada. Sem vencer há um mês, o Tricolor precisa de um triunfo para garantir uma vaga direta nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Apesar disso, o Tricolor ocupa a quinta posição no Campeonato Brasileiro.

Na Copa Sul-Americana, o Tricolor lidera o Grupo C, com nove pontos, e, caso vença o lanterna Boston River na última rodada, garante sua qualificação às oitavas.

Já eliminado da Copa Sul-Americana, com apenas três pontos, o Boston River também faz uma temporada negativa. A equipe está brigando contra as últimas posições no Campeonato Uruguaio, ocupando a 13ª no torneio Apertura.

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