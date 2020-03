Ronaldinho é destaque em amistoso de futsal em prisão do Paraguai

Ronaldinho Gaúcho voltou a jogar bola. O ex-melhor do mundo entrou em campo nesta sexta-feira, em amistoso de futsal disputado pelo detentos da Agrupación Especializada, delegacia situada em Assunção, Paraguai, que abriga o brasileiro em prisão preventiva.

O ex-camisa 10 do Barcelona e da Seleção Brasileira comandou vitória por 11 a 2, segundo noticiou o veículo paraguaio Hoy. Ronaldinho participou de todos os gols do jogo, marcando cinco e dando mais seis assistências.

No início da semana, o brasileiro escolheu não participar do torneio de futebol da prisão, mas aceitou o convite para o amistoso desta sexta-feira. Segundo relato do jornalista Iván Leguizamón da TV ABC, que falou com policiais da Agrupación Especializada, Ronaldinho estava conversando com um guarda até que foi chamado para o jogo.

O ex-jogador defendeu o time do ex-presidente do Sportivo Luqueño González Karjallo, que também está preso na delegacia, e teve que enfrentar marcação do ex-presidente da Câmara dos Deputados Miguel Cuevas, detido preventivamente desde fevereiro, acusado de corrupção.

Primera imagen de @10Ronaldinho 🇧🇷 disputando el campeonato de Futsal de la Agrupación Especializada, donde se encuentra recluido por ingresar a Paraguay 🇵🇾 con pasaportes falsos.#Dinho #Ronaldinho pic.twitter.com/TTJ5gx0zTz — Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) March 13, 2020

Ronaldinho e seu irmão Assis cumprem prisão preventiva em Assunção desde o último dia 6 de março. Os brasileiros estão sendo investigados por conta de documentos falsos apresentados na entrada do país, no último dia 4, e foram presos para evitar que a dupla deixe o país.