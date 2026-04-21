Pedro abre o jogo sobre Filipe Luís, exalta Jardim no Flamengo e sonha com Copa

Pedro voltou a ser um dos principais jogadores do Flamengo em 2026. Após a temporada conturbada em 2025, o atacante vem sendo peça importante no esquema de Leonardo Jardim, com pedidos de convocação para a Seleção Brasileira por parte da torcida.

Em entrevista para o Globo Esporte, o atacante de 28 anos respondeu sobre o sonho de voltar a defender a Amarelinha para disputar mais uma Copa do Mundo.

"O sonho continua aceso. Claro que eu sempre trabalho com objetivo, também é objetivo estar na Seleção. Eu estou no Flamengo, o maior clube do Brasil, e tudo que eu faço aqui reflete para estar perto da Seleção. E eu tenho a consciência de que tenho que estar bem aqui para ir", disse Pedro.

"Em relação à Seleção, sempre estive ali próximo. Ia ter a minha primeira titularidade com o Dorival quando tive a lesão muito grave no joelho. Acabou me afastando, mas consegui retornar, estar ali novamente no radar. O Ancelotti comentou até em coletiva que eu poderia estar (na lista) se eu não tivesse tido uma nova lesão na penúltima convocação. Mas eu sonho, até a lista final vou estar com esse sonho aceso e, se Deus quiser, estarei em mais uma Copa do Mundo", concluiu.

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Polêmica com Filipe Luís

Pedro também falou sobre a falta de sequência com Filipe Luís, além da polêmica envolvendo uma cobrança pública feita pelo treinador ao atacante.

"Esse assunto já passou, eu já dou como encerrado. Eu pude conversar com ele, o chamei para conversar e tirar qualquer tipo de problema, cada um assumir as suas responsabilidades, seus erros, e tudo isso ficou muito bem resolvido. Mas claro que naquele período foi um tempo difícil, onde eu tive que dar a volta por cima, me reerguer dentro do Flamengo. Mas eu já passei por tanta coisa que aquilo foi só mais uma que pude superar, vencer. Graças a Deus, está tudo resolvido, desejo sempre o melhor para o Filipe, que tenha sucesso na carreira de treinador, assim como teve como jogador", afirmou.

"Nós conquistamos muitas coisas juntos, títulos, momentos memoráveis. Então tivemos uma era muito vitoriosa aqui juntos, e eu desejo o melhor para ele. Claro, eu não tive meu melhor momento nesse período aqui no Flamengo, mas não tive essa sequência como falei que estou tendo agora, podendo jogar um jogo atrás do outro, jogar 90 minutos. Não tive tanta oportunidade assim, mas sem dúvida serve de amadurecimento e aprendizado. Me fortaleceu ainda mais para poder conquistar tudo que venho conquistando. Espero, com o Jardim, continuar com essa era vitoriosa", concluiu o atacante.

Relação com Leonardo Jardim

Após a chegada de Leonardo Jardim, Pedro voltou a ganhar sequência no Flamengo. O técnico português tem demonstrado confiança no atacante, que se tornou o artilheiro da equipe desde que Jardim assumiu o comando.

"Tem sido um início sensacional do Jardim. Desde quando ele chegou, me deu muita liberdade para conversar. Dentro de campo, também tem me dado muita liberdade para fazer aquilo que eu sei fazer bem, sair da área, conseguir participar bem do jogo no pivô. Então é um cara que me deu muita confiança e também tem me dado muita sequência de jogo. Para qualquer jogador, é fundamental isso, se sentir confiante", disse Pedro sobre seu início de relação com o novo técnico.

"Fisicamente também poder estar bem, no seu auge. Não só comigo, mas todo o grupo tem ido muito bem nesse início do Jardim. Ele é um cara que mostra que está muito confiante também, querendo muito ganhar títulos aqui no Flamengo. Então ele tem dado essa liberdade e é um cara que cobra muito no dia a dia também. Sem dúvida nenhuma, tem tudo para fechar com títulos esse ano. É tudo que a gente quer e espera, com trabalho e humildade para poder chegar lá", concluiu.

Renovação com o Flamengo

Por fim, Pedro foi questionado sobre aposentadoria e renovação de contrato, em meio às recentes extensões de vínculo de Arrascaeta, no fim de 2025, e às negociações de Bruno Henrique com o Flamengo. O contrato atual do atacante é válido até o final de 2027.

"Ainda não estou pensando em aposentadoria, estou com 28 anos (risos). Vou ficando, vou ficando (risos). Mas claro que penso muito no momento. Em relação a estender contrato, não cabe tanto a mim, mas eu sou muito feliz aqui no Flamengo, é inevitável. Claro que quero fazer mais histórias com essa camisa, continuar fazendo gols e ganhar títulos. A cada dia que passo aqui é um sonho que realizo e espero continuar assim", finalizou Pedro.

Próximo jogo do Flamengo

Jogo: Flamengo x Vitória

Flamengo x Vitória Competição : Copa do Brasil - 5ª fase

: Copa do Brasil - 5ª fase Data e horário : 22 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 22 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Maracanã, Rio de Janeiro