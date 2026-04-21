Feliz aniversário, Toninho Cerezo! Ídolo do São Paulo completa 71 anos; veja galeria de fotos

Sócrates era um dos grandes nomes da Seleção de 1982 que contava, também com Juniro, Toninho Cerezo, Zico e Falcão (Foto: Arquivo CBF) 2/7

Sócrates era um dos grandes nomes da Seleção de 1982 que contava, também com Juniro, Toninho Cerezo, Zico e Falcão