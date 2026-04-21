Feliz aniversário, Toninho Cerezo! Ídolo do São Paulo completa 71 anos; veja galeria de fotos

Sócrates era um dos grandes nomes da Seleção de 1982 que contava, também com Juniro, Toninho Cerezo, Zico e Falcão (Foto: Arquivo CBF)2/7
Sócrates era um dos grandes nomes da Seleção de 1982 que contava, também com Juniro, Toninho Cerezo, Zico e Falcão
Pelas quartas da Supercopa Libertadores de 1993, o São Paulo teve um jogo duríssimo contra o Grêmio, fora de casa, e Toninho Cerezo decidiu: marcou o único gol da vitória sobre os gaúchos. (Foto: Acervo/Gazeta Press)3/7
Jogando como meia armador, Leonardo foi um dos melhores em campo na vitória sobre o Milan, por 3 a 2, na final do Mundial de 1993. O jogador deu uma assistência para Toninho Cerezo balançar as redes. (Foto: Divulgação/São Paulo)4/7
No segundo jogo da final do Paulistão de 1992, Toninho Cerezo foi decisivo e marcou um dos dois gols da vitória do Tricolor sobre o Palmeiras por 2 a 1, garantindo o título para o clube. (Foto: Acervo/Gazeta Press)5/7
O primeiro gol de Toninho Cerezo pelo São Paulo foi anotado em partida contra a Portuguesa, no Pacaembu, pelo Paulistão de 1992. O Tricolor venceu por 2 a 0 e o gol saiu após bela trama ofensiva da equipe. (Foto: Acervo/Gazeta Press)6/7
Toninho Cerezo chegou no São Paulo com 37 anos e fez apenas 72 partidas pelo clube. Mesmo assim, virou ídolo da torcida são-paulina. O volante conquistou o Campeonato Paulista de 1992, a Libertadores, Recopa Sulamericana e Supercopa Sulamericana de 1993 e os Mundiais Interclubes de 1992 e 1993 (Foto: Acervo/Gazeta Press)7/7
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