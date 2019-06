Pai de Neymar nega acusação de estupro e defende o filho

O pai de Neymar saiu em defesa do filho neste sábado, no programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, após o atleta do Paris Saint-Germain ser acusado de estupro. Responsável pela carreira do jogador, Neymar da Silva Santos sugeriu uma armação para cima do camisa 10 em entrevista a José Luiz Datena.

“Eles (advogados da autora da denúncia) pediram dinheiro. Na hora que falaram que o motivo era dinheiro, um “cala boca”, para que a menina não falasse nada… não ouvimos. Meu filho não tinha cometido crime nenhum, graças a Deus guardou todas as mensagens e tudo que ela acha que ele não guardou, ele guardou. Está tudo documentado. Ele está tranquilo”, afirmou.

“A gente sabe o que isso vai se tornar. Por isso estamos vindo agora, não dá para esperar a Justiça. A gente, há muito tempo, leva nome de sonegador sem ser. Imagina agora o meu filho levar o nome de estuprador, até colocarem um fim nisso por causa de uma oportunista? A gente repudia isso e realmente vamos brigar por essas coisas”, concluiu.

Neymar pai também reiterou a inocência de seu filho.

“Ela encontrou com o Neymar em Paris, foi uma relação consentida. Não houve estupro. O Neymar a conheceu. A partir do momento que ele percebeu que era uma armação, ele saiu fora e guardou toda a documentação, porque sabia que poderia ser utilizado posteriormente. Ela queria mais encontros, captar imagens e coisas para poder utilizar dessa forma. Não aceitamos. Ele vai apresentar à Justiça para poder provar que era uma armadilha que ele caiu e ele vai se defender”, concluiu.

Neymar está com a Seleção Brasileira em Teresópolis, no Rio de Janeiro, em preparação para a disputa da Copa América. O atleta do Paris Saint-Germain, assim como os demais jogadores concentrados no CT, receberam folga até as 11h00 (horário de Brasília) do domingo.