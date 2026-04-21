Leverkusen x Bayern pela Copa da Alemanha: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo

O recém-campeão alemão, Bayern de Munique, viaja para Leverkusen para enfrentar o Bayer Leverkusen pela semifinal da Copa da Alemanha nesta quarta-feira, às 15h45 (de Brasília), na BayArena.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+.
Como chegam as equipes
O Bayern chega após ser campeão do Campeonato Alemão na 30ª rodada, contra o Stuttgart, vencendo por 4 a 2, chegando aos 79 pontos. Já o Leverkusen perdeu na última partida para o Augsburg por 2 a 1 e é sexto colocado, com 52 pontos.
Veja também:
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Prováveis escalações
Bayer Leverkusen
Flekken; Andrich, Bade e Tapsoba; Culbreath, Aleix García, Exequiel Palacios e Grimaldo; Maza, Kofane e Tella.
Técnico: Kasper Hjulmand.
Bayern de Munique
Neuer; Bischof, Kim Min-jae, Ito e Laimer; Kimmich e Goretzka; Olise, Musiala e Raphael Guerreiro; Nicolas Jackson.
Técnico: Vincent Kompany.
Arbitragem
O árbitro do confronto ainda não foi definido.
Ficha técnica
Confronto: Bayer Leverkusen x Bayern de Munique
Competição: Copa da Alemanha - semifinal
Data e horário: quarta-feira, 22 de abril de 2026, às 15h45 (de Brasília)
Local: BayArena, Leverkusen (ALE)
Transmissão: ESPN e Disney+
📌 𝗣𝗼𝗿 𝘂𝗺 𝗹𝘂𝗴𝗮𝗿 𝗻𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗮 𝗗𝗙𝗕 𝗣𝗼𝗸𝗮𝗹 👊 pic.twitter.com/o9LjfthnDa
— FC Bayern Brasil (@FCBayernBR) April 20, 2026