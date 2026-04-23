Gullit faz alerta a Neymar e Memphis: "Para ir à Copa, você precisa estar bem fisicamente"

Ídolo do Milan e da seleção holandesa, Ruud Gullit comparou as atuais situações de Neymar e Memphis. Em entrevista ao jornal O Globo, o ganhador da bola de ouro de 1987 afirmou que, para estarem na Copa do Mundo, ambos teriam que se sobressair fisicamente em seus respectivos clubes: Santos e Corinthians.

"Para ir a uma Copa do Mundo, você precisa estar bem fisicamente. Se Neymar estiver em forma, jogando bem, correndo e ajudando o time, não há problema nenhum. Eu adoro o Neymar, é um dos meus jogadores favoritos. Não é fácil recuperar o ritmo. A questão é: ele vai ter paciência para isso? E o ambiente vai permitir? Depende muito mais dele do que do treinador. [...] Memphis está lesionado, assim como Neymar. A pergunta é a mesma: você leva um jogador que não está em forma? Ou que não vem jogando bem? Precisamos de um bom Memphis. Se ele estiver pronto, ótimo, queremos muito. Mas hoje é uma dúvida, e com Neymar acontece a mesma coisa", disse Gullit.

Neymar tem apenas 74 partidas disputadas em todo o ciclo da Copa do Mundo 2026. Em comparação, Vini Jr. e Raphinha jogaram mais que o dobro desses jogos, com o camisa 10 do Santos em um nível abaixo do que fisicamente se espera. O craque, porém, teve uma evolução: nos últimos quatro jogos do Peixe, atuou por 90 minutos em todos eles.

Já a situação física do atacante corintiano é momentânea. O holandês vem se recuperando de um estiramento de grau 2 na coxa direita. Ele vem de uma temporada positiva em 2025, com 51 jogos, 12 gols e 10 assistências. Pela seleção holandesa, Depay também tem sido decisivo: são oito gols em 8 jogos.

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Gullit também aproveitou para dar sua opinião sobre o atual momento da Seleção Brasileira. Ele reconheceu o "futebol arte" da Canarinho, mas disse que no futebol moderno, o "artístico" não é suficiente.

"O Brasil vive uma pequena queda no cenário mundial. Aquele futebol mais solto, mais artístico, já não é suficiente, porque hoje todo mundo corre e todo mundo defende. Se você só joga bonito, não ganha mais. A derrota para a Alemanha foi um alerta, e depois vieram jogos contra a Argentina que mostraram isso de novo. Algo precisa mudar", opinou.

Ao apontar os seus favoritos para ganhar a Copa do Mundo, o campeão da Eurocopa de 1988 disse o Brasil está um degrau abaixo.

"França e Espanha. E claro, a Argentina também entra nessa conversa. O Brasil precisa entender que não basta jogar bem. Tem que trabalhar duro. Tem que correr. Se você perde a bola, não pode ficar parado. Volta, se organiza e depois descansa. É simples. Não estou pedindo nada absurdo. Se o Brasil conseguir jogar com essa mentalidade coletiva, pode voltar a ser competitivo. Hoje não é favorito, está um degrau abaixo, e isso é uma pena, porque o futebol precisa de um Brasil forte", completou.