Manchester City mira a contratação de meio-campista do Nottingham Forest

O Manchester City lidera a corrida para contratar o meio-campista Elliot Anderson, do Nottingham Forest, na janela de transferências do verão europeu. A informação é da Sky Sports.

O britânico de 23 anos tem despertado o interesse de grandes clubes do Campeonato Inglês, entre eles o Arsenal e o Manchester United, mas acredita-se que o destino mais provável seja o City. A última transferência do jogador foi em 2024, quando seu atual time pagou 35 milhões de libras (cerca de R$ 237 milhões na cotação atual) ao Newcastle United para obtê-lo.

Resta saber se um acordo poderá ser fechado antes ou depois da Copa do Mundo, onde se espera que ele desempenhe um papel de destaque na Inglaterra.