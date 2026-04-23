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Manchester City mira a contratação de meio-campista do Nottingham Forest

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Foto por DARREN STAPLES / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 23/04/2026 às 16:46

O Manchester City lidera a corrida para contratar o meio-campista Elliot Anderson, do Nottingham Forest, na janela de transferências do verão europeu. A informação é da Sky Sports.

O britânico de 23 anos tem despertado o interesse de grandes clubes do Campeonato Inglês, entre eles o Arsenal e o Manchester United, mas acredita-se que o destino mais provável seja o City. A última transferência do jogador foi em 2024, quando seu atual time pagou 35 milhões de libras (cerca de R$ 237 milhões na cotação atual) ao Newcastle United para obtê-lo.

Resta saber se um acordo poderá ser fechado antes ou depois da Copa do Mundo, onde se espera que ele desempenhe um papel de destaque na Inglaterra.

O contrato de Anderson no Forest acaba em junho de 2029. Por fazer parte de um seleto grupo de meio-campistas de elite na Premier League, a expectativa é de que sua negociação envolva valores consideráveis. Seu desempenho pelo Nottingham Forest é vista com bons olhos pelo Manchester City, que admira a evolução do britânico desde sua passagem pelo Newcastle.

O meio-campo do Manchester City pode sofrer possíveis mudanças com na próxima janela, com as incertezas acerca do futuro de Mateo Kovacic e Nico Gonzalez no clube. A saída do português Bernardo Silva já está prevista para junho, mês em que o contrato do jogador chega ao fim. O clube também tenta renovar com o espanhol Rodri, que tem contrato até o fim de 2027.

Sky Sports aponta também mais dois interesses da equipe inglesa para a próxima temporada: o ponta do RB Leipzig, Yan Diomande, e o atacante do Bornemouth, Eli Junior Kroupi.

Diomande é um jovem que já chamou atenção de clubes de expressão, como Liverpool e Bayern de Munique, enquanto Kroupi também é uma promessa que contou com 11 gols em 29 jogos na Premier League do ano passado.

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