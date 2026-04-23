Manchester City mira a contratação de meio-campista do Nottingham Forest

A Sky Sports aponta também mais dois interesses da equipe inglesa para a próxima temporada: o ponta do RB Leipzig, Yan Diomande, e o atacante do Bornemouth, Eli Junior Kroupi.
Diomande é um jovem que já chamou atenção de clubes de expressão, como Liverpool e Bayern de Munique, enquanto Kroupi também é uma promessa que contou com 11 gols em 29 jogos na Premier League do ano passado.
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