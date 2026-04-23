Cuca analisa elenco do Santos e diz que irá promover volante da base

O Santos deve contar com um reforço caseiro no elenco ainda neste ano. Após o empate sem gols com o Coritiba, no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, na Vila Belmiro, o técnico Cuca fez uma rápida avaliação sobre o elenco. Sem revelar carências específicas, o treinador anunciou que irá promover o volante Samuel Pierre, de 18 anos, ao time profissional.

Cuca revelou que esteve observando os Meninos da Vila na última terça-feira, no duelo da sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, contra o Cuiabá. O Santos venceu por 3 a 1, e a atuação agradou ao treinador, que vê potencial nos jovens da base, cada dia mais presentes no elenco principal.

"Hoje, nós tínhamos muitos jogadores formados aqui, num elenco de 23 jogadores. Não estão aqui por acaso. Ontem fui ver o jogo da base, gostei muito do volante e já vou subir ele. É jogador que daqui a pouquinho vai jogar. Nem ele sabe que vai subir. Hoje tivemos o Mateus (Xavier), também da base" revelou Cuca.

"Não estamos colocando só por isso, mas porque tem condições. O maior reforço sempre foram os meninos da base aqui. Temos que ter um pouco de paciência porque às vezes demora um pouco mais para maturarem. Quando contratamos mais jovens, temos tempo para fazer uma venda ainda. O que não acontece com jogadores mais velhos", seguiu.

Samuel Pierre disputou sete jogos pelo sub-20 do Santos nesta temporada, seis como titular.

Meninos da Vila

Entre todos os relacionados para o jogo contra o Coritiba, somando titulares e reservas, 11 deles são formados nas categorias de base do clube, incluindo a dupla de ataque Neymar e Gabigol, que aparecem, atualmente, como figuras experientes e servem de espelho para os que subirem.

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Cuca evita cobrar reforços

O treinador evitou apontar publicamente as carências do elenco e afirmou que o clube irá trabalhar para preencher as lacunas possíveis na janela de transferências do meio do ano. Enquanto isso, Cuca busca recuperar o emocional do grupo para que o time volte a vencer e se recupere na temporada.

"Não adianta vir aqui e falar da carência que tem. Vai ter uma janela no meio do ano e certamente iremos agir nela. Também penso que podemos melhorar e estou buscando alternativas. Vai chegar daqui um mês,tem a parada e vamos ver o que necessita. Vim aqui para isso. Se estivesse tudo certo, não tinha vindo. Tenho um mês de casa, pela experiência, sabemos do que é necessário, temos um tempo para melhorar", disse.

"Não adianta falar porque não arruma o emocional, o que arruma isso e ganhar jogo, tudo passa a ser bom e precisamos disso. As partidas não estão sendo ruins. Hoje foi duríssima, tivemos chances de perder, mas poderíamos ter ganhado também. Isso faz diferença. Estamos aqui para trabalhar em cima disso", seguiu.

Próximos jogos do Santos

Jogo: Bahia x Santos

Bahia x Santos Competição : Campeonato Brasileiro (13ª rodada)

: Campeonato Brasileiro (13ª rodada) Data e horário : 25 de abril de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

: 25 de abril de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília) Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)