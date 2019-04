Em momento turbulento, Atlético recebe o Avaí na estreia do Brasileirão

O Atlético-MG vive dias conturbados. Com derrotas em sequência na Libertadores, sem um treinador oficial, a equipe chega ao Campeonato Brasileiro, na estreia deste sábado, às 19h (de Brasília), contra o Avaí, cheia de indefinições e em frangalhos.

O Atlético foi derrotado para o Cerro Porteño, por 4 a 1, no começo do mês, na Libertadores. O resultado, com futebol tão ruim em campo, causou a demissão de Levir Culpi. Rodrigo Santana assumiu o trabalho interinamente e os problemas que já eram grandes ficaram maiores. O Galo não consegue contratar um treinador.

A primeira tentativa foi em Tiago Nunes, treinador do Athletico, que já trabalhou com o diretor de futebol do Galo Rui Costa, mas recebeu a resposta negativa. Depois foi Rogério Ceni, do Fortaleza, que também disse “não” ao Galo. A equipe jogou as finais do Campeonato Mineiro com Rodrigo Santana no banco de reservas e teve aparição satisfatória, embora tenha perdido o título.

Nos bastidores o Galo agora trabalha com cautela. O clube informou que Rodrigo Santana ficará a frente da agremiação até o clube arrumar outro treinador. O diretor Rui Costa tem nas mãos uma lista – que pode ser chamada de lista negra – com nomes de quem “não faz bem ao Atlético”. Com a carta branca dada pelo presidente Sérgio Sette Câmara, várias mudanças devem ocorrer.

Enquanto elas não acontecem, no entanto, o Galo luta para se manter em pé. A torcida perdeu a paciência. Várias foram as manifestações, tanto na porta do CT ou em frente à sede do clube, contrárias a administração. Nas redes sociais também já iniciaram os movimentos. Um deles é de deixar o campo do Independência neutro nesta sábado: “Ninguém entra, público zero”.

No gramado, o técnico Rodrigo Santana tem alguns problemas para armar o Galo. Os zagueiros Rever e Igor Rabello estão no departamento médico e estão fora. Leonardo Silva e Iago Maidana, dupla do Brasileirão passado, vão iniciar. O meia Cazares também não vai para o gramado, ainda sentindo dores. Na frente, Geuvânio deve ser utilizado com Luan sendo o armador da equipe.

O Avaí chega a Belo Horizonte com dois reforços regularizados. O lateral Paulinho e o volante Luanderson tiveram seus nomes publicados no BID e estão a disposição.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG x AVAÍ

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

Data: 27 de abril, sábado

Horário: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

ATLÉTICO-MG: Victor; Patric, Gabriel, Juninho e Fábio Santos; José Welison, Elias, Chará (Terans), Luan (Tomás Andrade) e Edinho (Denílson); Ricardo Oliveira.

Técnico: Rodrigo Santana

AVAÍ: Matheus, Getúlio, Marcos, Vladimir, Pedro Castro, João Paulo, Iury de Oliveira, Daniel Amorim, Ebert, Jonny Mosquera, Lourenço.

Técnico: Geninho