Corinthians solta nota para explicar poças d’água no gramado da Arena

O gramado da Arena Corinthians, sempre muito elogiado, sofreu nesta quarta-feira. Com a chuva que caiu durante a partida com o Santo André, o campo ficou repleto de poças d’água e dificultou muito o transcorrer do jogo, principalmente para os donos da casa, que saíram em desvantagem no placar.

O Corinthians garante que a drenagem não teve qualquer problema, No início da madrugada desta quinta-feira, o clube emitiu uma nota oficial. Leia, abaixo:

“Desde a construção da Arena Corinthians, a manutenção de seu gramado é feita pela empresa que o construiu para abertura da Copa do Mundo, a World Sports. A manutenção e a forma de preservá-lo, como o melhor gramado do Brasil, é mantida desde então. Tendo isto em vista, a Arena Corinthians e a World Sports, em conjunto, vêm informar que os únicos motivos da demora para a drenagem se efetivar como de costume foi o volume de chuva dos últimos dias na cidade de São Paulo e, principalmente, àquela que caiu durante o jogo”.