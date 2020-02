Corinthians para nas poças d’água e se salva com gol de Boselli no fim

A Quarta-feira de Cinzas do Corinthians começou com protesto de torcidas organizadas na porta do CT e terminou com o empate por 1 a 1 com o Santo André, na Arena. Mauro Boselli, que começou no banco, entrou para evitar a derrota já nos acréscimos da etapa final de um confronto que ficou marcado pela péssima condição do gramado, que não suportou a forte e intensa chuva que caiu sobre Itaquera nesta noite.

Como fica a tabela

O Santo André segue como líder do Grupo B e da classificação geral da competição, agora com 19 pontos. São seis vitórias, um empate e apenas uma derrota em 2020. O Corinthians, por outro lado, chega aos nove pontos, é o segundo colocado no Grupo D e pode cair na tabela até o fim da oitava rodada.

Primeiro tempo

Tiago Nunes optou por colocar Mauro Boselli no banco de reservas. As apostas foram por Pedrinho, Luan, Yony e Love. Atrás, Gabriel substituiu o suspenso Camacho ao lado de Cantillo.

A postura e a intensidade foram os primeiros pontos de destaque. O Corinthians, de fato, amassou os visitantes. Em pouco tempo, a partida ganhou panorama de ‘ataque contra defesa’.

Os erros individuais, porém, impediram o alvinegro até de concluir a maioria das jogadas. Atrás, quando tudo parecia controlado, Fagner levantou seu adversário, escapou de um cartão vermelho e viu a bola ser alçada para Ronaldo abrir o placar, de cabeça.

Para piorar, a chuva chegou com uma intensidade que o gramado não pôde suportar. As poças d’água minaram qualquer tentativa de toque ou condução de bola.

Segundo tempo

Mauro Boselli voltou já no intervalo na vaga de Yony. Não demorou, e Tiago Nunes também mandou a campo Janderosn na vaga de Pedrinho. Sem o efeito esperado, Gil foi enviado ao ataque e Gabriel virou zagueiro. Também não funcionou, apesar de Boselli ter mandado uma bola na trave em chute de fora da área, e Everaldo foi lançado para o lugar de Gabriel. O beque, então, voltou para a função original.

Assim, de maneira inevitavelmente feia, a partida seguiu. Os zagueiros do Santo André se fizeram de tanto afastar bolas alçadas a área, deram sorte quando Love desperdiçou sem goleiro, em rebote de Fernando Henrique.

Aos 46, quando o Corinthians parecia não ter mais forças, Everaldo cobrou escanteio na cabeça de Boselli, que estufou as redes. E no último lance, Janderson marcou o que seria o gol da virada, mas Gil estava impedido e o auxiliar anular corretamente o gol corintiano.

Próximos jogos

Corinthians e Santo André agora só voltam a campo daqui 10 dias. Ambos os times têm compromissos dia 7, sábado. O Timão vai visitar o Novorizontino, às 19h, enquanto o Ramalhão vai receber o Oeste, às 15h.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 1 SANTO ANDRÉ

Data: 26 de fevereiro de 2020, quarta-feira

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Salim Fende Chavez

Assistentes: Miguel Caetaneo Ribeiro da Costa e Flavio Roberto Mineiro Ribeiro

Cartões amarelos: Fagner, Yony, Everaldo (COR); Rodrigo (SAN)

Público e renda: 17.128 pagantes / 17.401 total / R$ 660.629,69

GOLS

Corinthians: Mauro Boselli, aos 46 minutos do 2T

Santo André: Ronaldo, aos 27 minutos do 1T

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton; Gabriel (Everaldo), Cantillo e Luan; Pedrinho (Janderson), Yony (Boselli) e Vagner Love.

Técnico: Tiago Nunes

SANTO ANDRÉ: Fernando Henrique; Ricardo Luz, Luizão, Rodrigo e Marlon; Nando Carandina, Branquinho (Odair), Dudu Vieira e Vitinho (Zé Antônio); Douglas Baggio (Ramon) e Ronaldo.

Técnico: Paulo Roberto Santos