Cavani afirma que não tem problemas com Neymar no PSG

O atacante Edinson Cavani ressaltou, nesta segunda-feira, que não tem problemas com Neymar no Paris Saint-Germain, apesar do atrito entre os dois jogadores no último domingo, quando o uruguaio não permitiu que o astro brasileiro cobrasse uma penalidade máxima, fato que já havia acontecido anteriormente.

“A verdade é que estas são coisas normais que acontecem no futebol. Fiquei sabendo disso quando conversei com meu irmão, de que o Cavani não deixa que outros cobrem os pênaltis ou que havia um problema com Neymar. A verdade é que não há nenhum problema”, apontou.

O uruguaio também aproveitou para analisar a chegada de Neymar ao Paris Saint-Germain, clube que Cavani defende desde 2013. Para o camisa 9 da equipe francesa, o processo de adaptação do atacante ocorre de maneira rápida.

“Neymar acabou de chegar. Nós, como disse desde o início, teremos toda a boa vontade para que ele possa se adaptar o melhor que puder. Creio que se pode constatar que está se adaptando rapidamente”, finalizou.

Apesar da declaração de Cavani, a situação entre os dois atletas realmente parece não estar em um bom momento. Segundo informações do jornal Mundo Deportivo, o brasileiro deixou de seguir o uruguaio em suas redes sociais. Entretanto, até o momento desta publicação, Cavani ainda seguia Neymar em sua conta no Instagram.

Na atual temporada europeia, o jogador uruguaio marcou nove gols e é o artilheiro do PSG no ano. Por outro lado, Neymar tem cinco tentos, inclusive tendo marcado um na Liga dos Campeões, na vitória dos franceses para cima do Celtic, por 5 a 0.