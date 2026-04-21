Bahia x Remo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia
Publicado 21/04/2026 às 20:00

O Bahia recebe o Remo pela quinta fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere e SporTV.

Como chegam as equipes

Ambas as equipes vão estrear pela Copa do Brasil desta temporada. O Bahia chega para o confronto após derrota contra o Flamengo pelo Brasileirão, por 2 a 0. O Remo também vem de revés na liga, para o Bragantino, por 4 a 2. A equipe não vence há três jogos.

Prováveis escalações

Bahia

Léo Vieira; Acevedo, Ramos Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Kike Olivera e William José.
Técnico: Rogério Ceni.

Remo

Marcelo Rangel, M. Alexandre, Marllon, Tchamba e Mayk; Patrick e Zé Welisson; Jaderson, Marcelinho e Jajá; Gabriel Taliari.
Técnico: Léo Condé.

Arbitragem

  • Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
  • Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)
  • VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Ficha técnica

Confronto: Bahia x Remo
Competição: Copa do Brasil - 5ª fase
Data e horário: quarta-feira, 22 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
TransmissãoPremiere e SporTV

