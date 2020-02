Atlhetico faz condições, ouve “não” e renovação com Rony emperra

As conversas sobre o futuro do atacante Rony já estão marcadas por uma série de reviravoltas. E nesta sexta-feira, mais uma mudança no panorama da negociação. O Athletico-PR, que havia cedido para se aproximar da renovação com o atleta, voltou a impor novas condições que não agradaram ao staff do jogador.

Inicialmente, segundo a Gazeta Esportiva apurou, o encontro desta sexta-feira tinha como meta a assinatura do novo contrato entre Rony e o Athletico-PR. Tudo estava alinhado entre as partes. Mas a diretoria do Furacão colocou novas condições. Primeiro, pediu dez dias úteis para quitar as luvas do atacante. Depois, solicitou que o contrato com o novo salário entrasse em vigência apenas a partir de abril.

Os representantes de Rony não aceitaram as condições. Agora, as partes ficaram de conversar novamente no início da próxima semana, possivelmente na segunda-feira. Mas a renovação do vínculo atual – válido até junho de 2021 – só deve sair caso o acordo inicial, antes da reunião desta sexta-feira, seja cumprido.

Destaque do Athletico-PR em 2019, Rony ficou na mira dos gigantes Corinthians e Palmeiras. Por causa das negociações, ele chegou a ser afastado do elenco principal e treinar com os aspirantes. O interesse do Timão foi descartado pelo atleta, já que o Alvinegro paulista não conseguiria cumprir com os prazos e promessas feitas inicialmente.

Já o Palmeiras formalizou duas propostas. O homem forte do futebol palmeirense, Anderson Barros, até viajou a Curitiba para intensificar as conversas. A ideia era melhorar o salário de Rony e convencê-lo através de um ótimo valor em luvas. O Atlhetico-PR receberia 6 milhões de euros (cerca de R$ 28,3 milhões) por 50% dos direitos do jogador.

A reaproximação entre Athletico-PR e Rony começou a ocorrer a partir do momento em que Mario Celso Petraglia, presidente do Conselho Deliberativo, e Paulo André, direito de futebol, ficaram longe das negociações. Houve um pedido de desculpas do Furacão, o jogador acabou reintegrado ao elenco principal e passou a treinar de olho na Supercopa do Brasil, decisão em jogo único contra o Flamengo. Nesta fase da negociação, o atacante recebeu a promessa do mesmo salário ofertado pelo Palmeiras e luvas na casa de US$ 1 milhão (R$ 4,32 milhões).