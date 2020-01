Aos 36 anos, De Rossi anuncia aposentadoria

O volante italiano Daniele De Rossi anunciou, nesta segunda-feira, sua aposentadoria dos gramados de futebol. Em entrevista coletiva, o jogador citou a família como importante fator para a sua escolha.

“É um dia triste. Gostaria de jogar mais 10 anos, mas a minha decisão é definitiva. Não aconteceu nada de particular nos últimos dias que fez mudar de ideia e não tenho problemas físicos, mas devo me aproximar da minha família”, declarou.

Aos 36 anos, teve uma passagem marcada por lesões pelo Boca Juniors, com apenas sete jogos realizados e um gol marcado. Já em sua terra natal, o italiano fez história com a camisa da Roma. Com um total de 616 partidas e 63 gols, De Rossi virou um ídolo.

“Tive a sorte de jogar contra os melhores do mundo vestindo as camisas de dois clubes importantes: a Roma, que é a minha vida, e o Boca, que imediatamente entrou em mim”, afirmou.

Para o futuro, o ex-jogador não pretende abandonar o mundo da bola: “O meu destino está traçado. Serei treinador e estudarei nos próximos meses”, completou.