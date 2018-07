West Ham anuncia Wilshere e se aproxima de Felipe Anderson

O West Ham segue forte na busca por reforços para a próxima temporada. Nesta segunda-feira, o clube inglês, que no último sábado acertou a contratação do zagueiro Balbuena, do Corinthians, anunciou a chegada de sua quinta cara nova. Trata-se do meia Jack Wilshere, que estava no Arsenal. Ademais, os Hammers ainda se aproximaram de um acordo com o meia Felipe Anderson, da Lazio, segundo informação do jornal britânico Daily Mail.

Wilshere defenderá time de infância

Revelado pelo Arsenal em 2008, Wilshere não teve seu vínculo renovado e, tornando-se agente livre no mercado, assinou um contrato de três anos com o novo clube. O jogador de 26 anos de idade, inclusive, revelou ter sido torcedor do time durante a infância.

“As pessoas terão visto a foto minha em uma camisa do West Ham e eu tenho boas lembranças da minha infância apoiando o time, assistindo as partidas em Upton Park. É uma sensação boa e, claro, minha família e alguns dos meus amigos são fãs do West Ham, então todos estão animados”, afirmou ele, em entrevista ao site oficial.

Felipe Anderson deve ser o próximo e Santos agradece

Outra novidade que pode pintar no time comandado pelo italiano Manuel Pellegrini é Felipe Anderson. Segundo o jornal Daily Mail, o meio-campista da Lazio estaria muito próximo de um acerto com os ingleses, que devem confirmá-lo como o reforço mais caro da história do clube.

A oferta seria na casa de 38 milhões de libras (cerca de R$ 195 milhões) e superaria a quantia paga pelo atacante austríaco Marko Arnautovic, pelo qual foram investidas 25 milhões de libras (pouco menos de R$ 130 milhões) há exatamente um ano atrás.

A princípio, os italianos não aceitariam vendê-lo pela quantia citada. Inclusive, como informou o jornal La Gazzetta dello Sport há cerca de um mês, os celestes teriam recusado a primeira oferta dos britânicos e não o negociariam por menos de 50 milhões de euros (mais de R$220 milhões). Ao que tudo indica, contudo, parecem ter voltado atrás.

A transferência do brasileiro interessa muito ao Santos, que, por ser o clube revelador do atleta, teria direito a 25% do valor da renda. Ou seja, caso a negociação se concretize, o Peixe lucraria quase R$ 50 milhões, um dinheiro muito bem vindo dado o momento de instabilidade financeira vivido pelo Alvinegro praiano.

Se confirmado, Felipe Anderson será o sexto reforço do West Ham para a temporada 2018/2019. Além de Wilshere e Balbuena, o clube inglês já acertou a chegada do lateral-direito Ryan Fredericks, que atuou pelo Fulham-ING na última temporada, do goleiro polonês Lukasz Fabianski, do Swansea-ING, e do zagueiro Issa Diop, que estava no Toulouse-FRA.