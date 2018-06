Lazio rejeita proposta do West Ham por Felipe Anderson, diz jornal italiano

Ex-Santos, Felipe Anderson se destacou pela Lazio nesta temporada e, atraindo olhares de diversos clubes do futebol europeu, se tornou um dos jogadores mais cotados a deixar o time italiano nesta janela de transferências. O último a manifestar interesse no meia teria sido o West Ham, cuja primeira investida para contratá-lo teria sido rejeitada, como informa o jornal La Gazzetta dello Sport.

A oferta dos ingleses teria girado em torno de 38 milhões de euros (quase R$ 170 milhões), mas não teria agradado os Biancocelesti, que não aceitariam liberar o brasileiro por menos de 50 milhões de euros (mais de R$220 milhões).

Há uma preocupação da Lazio com a questão financeira, já que o time fracassou na busca pela classificação a Liga dos Campeões pelo Campeonato Italiano, ao ser derrotado na última rodada para a Inter de Milão, que conquistou a vaga. Ademais, 25% do valor de uma eventual transferência serão destinados aos cofres do Santos, clube que o revelou ao futebol profissional, o que diminuirá o lucro dos italianos.

Além do West Ham, o brasileiro seria alvo do interesse de Monaco, Leicester e Sothampton.

Felipe Anderson foi revelado pelo Peixe em 2010 e, em 2013, foi contratado pela Lazio por cerca de 7,5 milhões de euros (atualmente, R$ 33 milhões). No início desta temporada, o meia se desentendeu com o técnico Simone Inzaghi e acabou ficando entre os reservas da equipe. Retomou a titularidade e finalizou a campanha 2017/2018 com oito gols e 10 assistências em 32 partidas disputadas.