Alberto Valentim é anunciado oficialmente pelo Vasco

O Vasco já tem um novo treinador. O presidente Alexandre Campello apareceu na entrevista coletiva, após a vitória sobre a Chapecoense, para anunciar a contratação de Alberto Valentim que já vinha sendo especulado nos últimos dias, como o provável substituto de Jorginho.

O presidente disse que acertou todos os detalhes com o técnico que deve ser apresentado nesta segunda-feira, em São Januário. Campelo fez questão de agradecer publicamente o trabalho desenvolvido por Valdir Bigode e dos auxiliares Marcos Valadares e Raul, e disse que o técnico interino vai seguir em São Januário, desenvolvendo seu trabalho na comissão técnica permanente.

O dirigente elogiou Valdir, que sempre está pronto para colaborar e que tem prestígio com a torcida e diretoria. “O momento do Valdir de assumir ainda vai chegar”.

Alexandre Campelo confessou que a diretoria do Vasco buscou informações sobre o treinador Alberto Valentim no meio esportivo. E que o fato de ele ter deixado o clube no Egito por não admitir interferências no seu trabalho, foi um ponto a favor. “Ele tinha trabalhado no Palmeiras e Botafogo, e as informações foram as melhores possíveis”.

Alberto Valentim é o novo técnico do Club de Regatas Vasco da Gama. pic.twitter.com/FyNd2W5e3l — #Vasco120 (@VascodaGama) 27 de agosto de 2018

O presidente do Vasco também fez questão de elogiar o argentino Maxi López, destaque na vitória sobre a Chapecoense. Campello disse que o clube queria um jogador de nome com história interessante na Europa.

“Maxi estava no fim de temporada, teve que iniciar o trabalho de condicionamento, mas desde o início mostrou ser um jogador interessante e que encaixa bem na equipe”.

Veja também:

Thiago Galhardo acha que Valdir foi injusto ao deixá-lo no banco

Especial: Vasco comemora 20 anos da conquista da Libertadores