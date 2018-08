Vasco da Gama demite Jorginho e busca novo técnico para o time

Jorginho não é mais técnico do Vasco da Gama. No fim da noite dessa segunda-feira, o clube anunciou, de forma oficial, a demissão do então comandante da equipe. Valdir Bigode, ex-atacante e atualmente membro da comissão técnica permanente, assume o time de forma interina.

O fim da paciência da diretoria vascaína se deu depois da derrota por 1 a 0 diante dos reservas do Palmeiras, no Allianz Parque, no último domingo. O treinador ficou apenas 10 jogos à frente da equipe e somou quatro vitórias, um empate e cinco derrotas, o que lhe dá um aproveitamento de 43,33%.

No Campeonato Brasileiro, o alvinegro carioca ocupa a 15ª colocação, com 19 pontos, um a mais que o Santos, primeiro membro da zona do rebaixamento. O time sofreu três derrotas seguidas nas últimas rodadas contra Corinthians, São Paulo e Palmeiras.

Para agravar a situação, na última quinta-feira o Vasco foi despachado da Copa Sul-Americana pela LDU em pleno São Januário. Como também caiu precocemente na Copa do Brasil, se manter na elite nacional parece ser o único objetivo do clube até o fim da temporada.

Leia a nota oficial do Vasco da Gama:

Jorginho não é mais o técnico do Vasco. A decisão foi tomada em consenso na noite desta segunda-feira (13/08) entre ele e o Presidente Alexandre Campello. Junto com o treinador deixa o Club o preparador físico Joelton Urtiga. Nesta terça-feira (14) à tarde, durante a reapresentação do time no CT das Vargens, a atividade será comandada pelo auxiliar Valdir Bigode.

Nesta segunda passagem pelo Vasco, Jorginho somou quatro vitórias, um empate e cinco derrotas. Atualmente, o time ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 19 pontos e dois jogos a menos na tabela. O Club agradece ao técnico pelos serviços prestados e deseja sorte ao profissional em seu próximo desafio.