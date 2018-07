Zagueiro do São Paulo, Arboleda se envolve em acidente de carro

O zagueiro do São Paulo, Robert Arboleda, se envolveu na madrugada desta segunda-feira, na capital paulista, em um acidente automobilístico na Rua Atílio Innocenti, na região da Vila Olímpia. O equatoriano passa bem, mas esteve ausente das atividades do tricolor nesta segunda-feira, quando o elenco se reapresentou após vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 0, no Mineirão.

Suspenso do duelo contra a Raposa pelo acúmulo de cartões amarelos, o defensor não estava dirigindo o veículo, que colidiu com uma árvore e teve a parte dianteira bastante danificada. De acordo com a TV Globo, haviam, além do motorista e do jogador, mais pessoas dentro do carro. Duas mulheres, aliás, sofreram ferimentos leves.

Assim que o acidente aconteceu, a perícia foi acionada para apurar as causas. O caso foi registrado no 14º Distrito Policial, em Pinheiros.

A reapresentação do zagueiro ao treinador Diego Aguirre deve acontecer na próxima terça para dar início a preparação visando a partida da próxima quinta-feira, no Morumbi, diante do Colón, da Argentina, pela segunda fase da Copa Sul-Americana.

