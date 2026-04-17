Vasco x São Paulo: veja onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Neste sábado, Vasco e São Paulo se enfrentam em compromisso válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para começar às 18h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro.

Onde assistir ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo do Amazon Prime Video (streaming).

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Como chega o Vasco para o confronto?

No Campeonato Brasileiro, o Vasco vem de três jogos sem vencer. Nas últimas rodadas, o time comandado por Renato Gaúcho empatou com Coritiba e Remo, e perdeu o clássico para o Botafogo. Sendo assim, ocupa a 13ª posição da tabela, com 13 pontos conquistados em 11 jogos.

No último compromisso, o Cruzmaltino recebeu o Audax Italiano, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana , e saiu derrotado por 2 a 1, de virada. Na competição continental, ainda não triunfou e aparece no último lugar do grupo G.

Como chega o São Paulo para o confronto?

Em contrapartida, o São Paulo vem de vitória na Copa Sul-Americana. Na última terça-feira, recebeu o O’Higgins, do Chile, e venceu por 2 a 0, com gols de Artur e Luciano. Com o resultado, o time comandado por Roger Machado é líder isolado do grupo C, com 100% de aproveitamento.

Agora, o Tricolor Paulista volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, no qual ocupa a terceira posição da tabela, com 20 pontos conquistados em 11 jogos. O São Paulo está a seis pontos do líder Palmeiras e com a mesma pontuação do Flamengo, vice-líder.

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Ficha Técnica

Jogo: Vasco x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro (12ª rodada)

Data e horário: 18 de abril de 2026 (sábado) às 18h30

Local: São Januário, no Rio de Janeiro