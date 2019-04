Grato a Cuca, Tchê Tchê vê Dracena como exemplo para brilhar no São Paulo

O volante Tchê Tchê foi apresentado oficialmente pelo São Paulo na tarde desta quarta-feira, no CT da Barra Funda. Após receber as boas-vindas do diretor-executivo de futebol Raí, o ex-palmeirense citou o rodado zagueiro Edu Dracena como exemplo para brilhar em um clube rival.

“Eu não posso ser falso, eu fiz vários amigos, vou fazer meu trabalho aqui sempre respeitando o lado de lá. Tem outros jogadores que jogaram em rivais, como o meu amigo Dracena, que jogou em outros clubes. Ele sempre me falou que você tem que trabalhar, ser honesto e não faltar com respeito com a instituição que você jogar e ser bem visto em todos os lugares”, disse o meio-campista.

Aos 26 anos, Tchê Tchê estava no Dínamo de Kiev, da Ucrânia, onde teve poucas chances para mostrar seu futebol. Ciente da vontade de o jogador voltar ao Brasil, Cuca pediu a contratação ao São Paulo, que gastou 5 milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões) para contar com o atleta pelas próximas quatro temporadas.

“Foi uma decisão minha, tive uma conversa com o presidente do Dínamo, e ele não queria que eu saísse. Falei com minha família e estou feliz de estar aqui. Eu escolhi o São Paulo e o São Paulo me escolheu”, declarou.

Sob o comando de Cuca, Tchê Tchê foi peça fundamental do meio-campo palmeirense na campanha do título brasileiro de 2016. Grato ao técnico, o volante espera repetir a dose em uma nova parceria no Tricolor.

“Sou suspeito a falar do Cuca. Uma coisa que aprendi com meus pais é ser gratos com uma pessoa. O Cuca, quando cheguei no Palmeiras, me colocou para jogar e fiz meu melhor. Estou aqui para fazer o mesmo. A grandeza nem se discute. O Cuca me ligou. Sempre que a negociação ficava mais difícil a gente se falava”, concluiu.

Como foi contratado após o prazo final de inscrição no Campeonato Paulista, Tchê Tchê não está apto a enfrentar o ex-clube neste domingo. Sua provável estreia deverá acontecer na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 27 de abril, no Morumbi, contra o Botafogo.