São Paulo vende 20 mil ingressos para partida contra o Fluminense

Depois de vencer o Ceará no Estádio do Morumbi para mais de 57 mil pessoas no último domingo, o São Paulo deverá ter novamente o apoio massivo do torcedor no próximo domingo, quando enfrenta o Fluminense dentro de seus domínios na tentativa de manutenção da liderança do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o clube anunciou a venda antecipada de 20 mil ingressos para o confronto.

Ainda restam entradas disponíveis para todos os setores, mas a alta procura devem tornar essa disponibilidade curta. Isso porque, além de ter comparecido em peso para apoiar o time, a torcida pode superar a tentativa frustrada no último domingo de estabelecer o novo recorde de público na competição nacional, que pertence ao clássico Flamengo e Fluminense do primeiro turno, em Brasília, que contou com 59.987 pessoas presentes.

Veja também: São Paulo vai mudar valor dos ingressos no Morumbi jogo a jogo

Grandes públicos tem sido uma constante nas partidas do São Paulo. No triunfo sobre os cearenses do último domingo existia uma expectativa quanto a quebra do recorde nacional, que não se confirmou. A prova de que a torcida tem caminhado com o time é o número de partidas em que o Estádio Cícero Pompeu de Toledo recebeu mais de 40 mil pessoas nesta temporada. Além do último domingo, foram outras quatro oportunidades: contra Santos (40.565), Chapecoense (41.075), Vasco (53.437) e Corinthians (42.830), pelo Campeonato Paulista.

Enquanto tenta superar a marca, o Majestoso do primeiro turno contra o Corinthians segue sendo o melhor público do tricolor na temporada. Na oportunidade, 58.624 pessoas viram o time comandado por Diego Aguirre fazer 3 a 1 no rival em um grande segundo tempo com atuação de destaque principalmente de Reinaldo, autor de dois gols.

Como veiculado pela Gazeta Esportiva, o São Paulo tem adotado uma precificação dinâmica dos ingressos. Contra o Ceará, as entradas foram as mais caras cobradas pelo clube desde que foi adotada essa estratégia, com preços variando entre R$ 35 (arquibancadas amarela e laranja) e R$ 200 (setor Morumbi Premium P05).

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com