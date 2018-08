São Paulo vai mudar valor dos ingressos no Morumbi jogo a jogo

O torcedor do São Paulo que está acostumado a frequentar o estádio do Morumbi deve ter percebido uma constante alteração no valor que é cobrado pelos ingressos para acompanhar as partidas do Tricolor como mandante. Trata-se de uma precificação dinâmica, adotada pela diretoria após cerca de um mês de estudos e que passou a entrar em prática depois da Copa do Mundo. Ou seja, diferente do que alguns imaginaram, não é um puro e simples aumento em função da liderança do time no Campeonato Brasileiro.

A análise interna levou em consideração os borderôs dos últimos cinco anos e apresentou um grau de relevância para cada circunstância que pode influenciar no comparecimento ou não do público em jogos do São Paulo no Cícero Pompeu de Toledo.

Partindo do princípio de que a casa são-paulina é grande, com capacidade atual para 67.052 torcedores, e de que os compromissos da equipe durante a temporada não poderiam mais ser tratados de forma igual, o clube decidiu pesar as seguintes variáveis antes de definir o valor a ser cobrado pelos ingressos: dia da semana, horário, adversário e clima. O estudo apontou o quanto cada um desses elementos é levado em consideração pelos são-paulinos.

Os objetivos do clube com tudo isso são bem claros: aumentar a arrecadação da receita de bilheteria, manter o Morumbi cheio e não deixar de possibilitar preços acessíveis.

O São Paulo não teme uma resposta negativa de seus torcedores. Pelo contrário. No entendimento da instituição, já houve demonstrações claras de boa aceitação por parte da torcida. E a fase do time em campo, que é boa no momento, tem pouca importância dentro desse estudo, ainda segundo o clube. Mesmo assim, o plano é melhorar ainda mais os números, principalmente aquele que vai para os cofres.

Até agora, os ingressos mais caros estão sendo cobrados para o confronto com o Ceará, a ser disputado no próximo domingo, às 11 horas. Os valores partem de R$ 35,00 (inteira/arquibancadas amarela e laranja) e vão até R$ 200,00 (setor Morumbi Premium). Em apenas sete horas de comercialização, 40 mil ingressos foram vendidos. A expectativa é de quebra de recorde de público do futebol brasileiro em 2018.

Na outra ponta está o duelo de ida com o Colón, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Os valores partiram de R$ 20,00 e foram até R$ 140,00 pelos mesmos setores, respectivamente. Apesar da dificuldade de se chegar ao Morumbi em uma quinta-feira, às 19h30, 35.666 pagantes se encorajaram e renderam R$ 828.553,00.

Apesar da elevação circunstancial dos preços, é bem verdade que os valores praticados pelo São Paulo estão abaixo do que é cobrado pelos rivais locais. Em outras palavras, o torcedor tricolor não tem muito do que reclamar. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, o ticket médio no Morumbi está saindo a R$ 29,00. O Palmeiras cobra um ticket médio de R$ 61,00 para jogos no Allianz Parque. Já o Corinthians tem extraído, em média, R$ 48,00 pelo ticket no nacional por pontos corridos em sua Arena.

Dos três, o São Paulo tem a melhor média de público no Brasileirão. No ano, porém, Palmeiras e Corinthians conseguiram levar mais gente aos seus estádios. E no quesito arrecadação, o Tricolor, por ora, fica atrás tanto no Campeonato Brasileiro quanto na temporada.