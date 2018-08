São Paulo arranca vitória na marra e garante liderança

O São Paulo testou a paciência dos pouco mais de 57 mil torcedores que foram ao estádio do Morumbi na fria manhã desse domingo, mas arrancou uma vitória na marra em cima do Ceará por 1 a 0 e, assim, se garantiu na liderança do Campeonato Brasileiro por pelo menos mais uma rodada.

A equipe de Diego Aguirre cometeu erros cruciais em momentos decisivos da partida e também viu o goleiro Everson brilhar. O clima já era tenso e de muita impaciência, tanto dentro quanto fora de campo, quando Reinaldo fez fila dentro da área, rolou para Diego Souza, que serviu Bruno Peres. O lateral pegou de primeira, no contrapé do goleiro cearense e levou o Cícero Pompeu de Toledo à loucura.

A vitória nessa 21ª rodada leva o Tricolor aos 45 pontos, no todo da tabela de classificação. Agora são cinco triunfos e um empate nas últimas seis rodadas. Internacional (41 pontos) e Flamengo (40 pontos) jogarão pressionados a não deixar os paulistas dispararem. Já o Ceará volta a ser derrotado após cinco partidas e segue seu martírio na vice-lanterna da competição, com 17 pontos.

Sem Hudson e Liziero, o técnico uruguaio do São Paulo apostou no jovem Luan ao lado de Jucilei. O garoto não comprometeu e viu seus companheiros de ataque amassarem os visitantes nos minutos iniciais.

O que ninguém esperava é que Everson, com a camisa 01, famosa por causa de Rogério Ceni, pegaria tanto. Em sequência extraordinária, o goleiro evitou gols de Reinaldo e Everton no primeiro tempo. Na etapa final, quando Shaylon já estava na vaga de Luan, Everson voltou a enervar os torcedores tricolores com defesas espetaculares em finalizações de Diego Souza e Nenê.

Sidão, cobrado pelas arquibancadas por causa da demora na reposição da bola, só foi exigido de verdade uma única vez, mas foi fundamental. Cara a cara com Reina, o dono da meta tricolor fez a defesa e, de repente, passou a ter o nome exaltado.

O alívio desse clima de pressão e impaciência só chegou aos 32 minutos, quando Reinaldo resolveu se redimir de uma atuação ruim. O lateral fez fila dentro da área, rolou para o meio. Sem espaço, Diego Souza achou Bruno Peres, que não perdoou.

Agora, mais tranquilo, o São Paulo terá a semana livre antes de receber o Fluminense, domingo que vem, de novo no Morumbi, às 16h. No mesmo dia, mas de novo às 11h, o Ceará enfrentará o Flamengo, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 x 0 CEARÁ

Local Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 26 de agosto de 2018, domingo

Horário: 11h00 (de Brasília)

Árbitro: Wagner Reway (MT-Fifa)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA-Fifa) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

Cartões amarelos: Everton, Nenê, Jucilei (SP) Ricardinho, Edinho, Everson, Arthur, Reina, Richardson (CEA)

Cartão vermelho: Leandro Carvalho

Renda: 2.666.528,50

Público: 57.323 total

GOL:

São Paulo: Bruno Peres, aos 32 minutos do 2T

SÃO PAULO: Sidão, Bruno Peres, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan (Shaylon), Jucilei e Nenê; Everton (Régis), Joao Rojas e Diego Souza (Carneiro).

Técnico: Diego Aguirre

CEARÁ: Everson; Fabinho, Tiago Alves, Luiz Otávio e João Lucas; Edinho (Pedro Ken), Richardson, Ricardinho (Reina) e Calyson (Felipe Azevedo); Arthur e Leandro Carvalho

Técnico: Lisca