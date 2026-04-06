São Paulo tem semana com estreia na Sul-Americana e viagem dupla; confira agenda

Confiante após uma grande vitória sobre o Cruzeiro, no Morumbis, o São Paulo tem uma semana cheia pela frente. O Tricolor fará dois compromissos fora de casa, sendo um deles a estreia na Copa Sul-Americana, um dos objetivos do clube nesta temporada.

Após golear o Cruzeiro por 4 a 1 no último sábado, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor se reapresentou já na manhã do último domingo no SuperCT, uma vez que terá um intervalo curtíssimo de tempo até o próximo jogo.

Na manhã desta segunda-feira, o elenco são-paulino já fará a última sessão de treino antes da estreia na Copa Sul-Americana. No período da tarde, a delegação deve viajar ao Uruguai em voo fretado.

O São Paulo visita o Boston River-URU na primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A bola rola já nesta terça-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

No suor e no talento, vitória são-paulina! #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/xtJfStzQSq — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 5, 2026

Após retornar à capital paulista, a delegação tricolor já passa a pensar no próximo compromisso. O São Paulo volta a campo no próximo sábado (11), para enfrentar o Vitória, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com a programação pré-definida pelo São Paulo, o grupo terá a quarta-feira de folga e se reapresentará na quinta-feira para dar início à preparação para o jogo contra o Vitória. O técnico Roger Machado, portanto, terá dois dias para realizar os ajustes que achar necessários.

O São Paulo visita o Vitória no segundo compromisso da semana no próximo sábado (11), a partir das 16h30, no Barradão, em Salvador (BA).

Roger alivia pressão

Roger Machado aliviou a pressão sobre seu trabalho graças à vitória imponente sobre o Cruzeiro. Ele chegou sob desconfiança da torcida e ainda tem a tarefa de conquistar de vez os torcedores, mas deu uma resposta ao bancar escolhas que se provaram acertadas, como a entrada de Ferreira, que marcou um hat-trick.

O treinador, agora, terá a semana com dois compromissos para buscar duas vitórias fora de casa e mostrar que merece a confiança da torcida tricolor para a sequência da temporada.

Em coletiva de imprensa após a partida contra o Cruzeiro, Roger Machado, inclusive, admitiu que pode promover mudanças nos jogos desta semana. O treinador citou o curto tempo de recuperação entre um jogo e outro e quer todo o elenco preparado para a sequência da temporada.

Próximos jogos do São Paulo

Boston River-URU x São Paulo (primeira rodada da Sul-Americana)

Data e horário: 07/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai)

Vitória x São Paulo (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 11/04 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)