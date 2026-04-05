Atuações do São Paulo: Ferreira é protagonista, e Artur brilha em vitória sobre o Cruzeiro

O São Paulo goleou o Cruzeiro por 4 a 1 no último sábado, no Morumbis, na abertura da décima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor teve grande atuação coletiva, mas alguns nomes também merecem o destaque individual. Ferreira, com três gols, foi o protagonista da noite, enquanto Artur, Rafael, Bobadilla e Rafael Tolói também brilharam. Wendell e Luciano, por outro lado, foram os únicos que estiveram um pouco abaixo.

Ferreira foi o chamado protagonista e deixou o campo com nada mais nada menos do que três gols marcados. Aposta de Roger Machado para o ataque, o camisa 11 caiu mais pelo lado esquerdo e foi responsável por boa parte das jogadas ofensivas do São Paulo. Recebeu muitas bolas em profundidade e tomou decisões corretas em praticamente todos os lances, saindo de campo com o primeiro hat-trick da carreira. Aproveitou - e muito - a oportunidade.

Artur saiu de campo como um dos destaques do São Paulo pelo segundo jogo seguido. O camisa 37 foi bastante acionado do lado direito e partiu para cima dos marcadores quando teve a bola. Se movimentou bastante e, em um desses lances, sofreu o pênalti que levou ao gol de Calleri. Também foi o responsável por puxar o contra-ataque e assistir Ferreira no segundo gol tricolor. Boa partida.

Rafael também brilhou do lado são-paulino. O goleiro fez ao menos duas defesas importantes no momento em que o São Paulo estava mais pressionado na partida e não teve culpa no gol sofrido. Salvou a equipe em diversas ocasiões e merece a citação.

Bobadilla foi outro nome que chamou a atenção positivamente. O volante retornou ao time titular após a data Fifa e formou boa dupla com Marcos Antônio. O paraguaio foi importante na circulação da bola e na conexão defesa-ataque junto com o companheiro. Além disso, também ganhou bolas importantes no meio-campo e se doou na marcação.

Para encerrar os destaques positivos, Rafael Tolói também merece menção. O zagueiro não teve vida fácil para segurar os atacantes do Cruzeiro, vide a caneta sofrida em duelo individual com Kaio Jorge, mas mostrou bom posicionamento e fez cortes importantíssimos dentro da área. Bom jogo.

Wendell, por outro lado, foi um dos poucos que destoou no São Paulo. O lateral esquerdo pareceu muito afobado na marcação e cometeu faltas bobas, além de ter recebido algumas bolas nas costas. Sofreu para marcar Arroyo individualmente e, no ataque, contribuiu pouquíssimo. No segundo tempo, quase foi expulso por uma confusão com Arroyo e deixou o campo para a entrada de Enzo Díaz. Não aproveitou a chance.

Por fim, Luciano também esteve apagado no confronto. O jogador ficou responsável por armar a equipe na função de um camisa 10, mas pegou pouco na bola e não foi brilhante na tomada de decisão, errando alguns passes. Apesar disso, há de se citar a contribuição defensiva do atleta, que se sacrificou voltando para marcar ao perceber o meio-campo do Cruzeiro com muito espaço.

Situação na tabela

Com o resultado, o São Paulo voltou a vencer após três rodadas, já que vinha de duas derrotas e um empate. O Tricolor paulista ainda chegou aos 20 pontos e dormirá na vice-liderança do Brasileirão após o tropeço do Fluminense contra o Coritiba. A equipe são-paulina torce, agora, por um tropeço do Bahia, que recebe o Palmeiras neste domingo.

Próximos jogos do São Paulo

Boston River-URU x São Paulo (primeira rodada da Sul-Americana)

Data e horário: 07/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai)

Vitória x São Paulo (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 11/04 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)