Roger Machado prevê mudanças no São Paulo para sequência pesada e manda recado ao elenco

O técnico Roger Machado entende que precisará promover uma rotação nas escalações do São Paulo diante da sequência pesada que a equipe terá até a pausa da Copa do Mundo. Na próxima semana, por exemplo, o Tricolor fará duas viagens para dois compromissos fora de casa, aumentando o nível de desgaste dos atletas.

"Com certeza vamos precisar mexer na equipe. São 16 jogos até a parada [para a Copa do Mundo], sucessivos jogos com pequeno tempo de recuperação. Essa vitória aconteceu sobretudo pelo nível de interesse que os jogadores sempre tiveram nos treinos", reconheceu o treinador após a goleada sobre o Cruzeiro no último sábado.

O São Paulo, por exemplo, visita o Boston River-URU nesta terça-feira, pela rodada de estreia da Copa Sul-Americana. Quatro dias depois, já vai ao Barradão, em Salvador (BA), para enfrentar o Vitória, dessa vez pela 11ª rodada da Série A.

Diante deste cenário, o comandante abriu as portas para todo o elenco. Roger revelou que teve uma conversa com o grupo para esclarecer que, diante do alto número de jogos, todos podem ganhar oportunidades nesta sequência de Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil. Ele, porém, descartou priorizar uma competição.

"Frisei para eles que se mantenham preparados porque vou precisar mexer, levar jogadores que estejam 100% recuperados do ponto de vista do desgaste e jogadores que não tiveram uma sequência, que estão com menos minutagem. [Tudo isso] para mantermos as chances de estar em diferentes competições com peso para vencer, não para escolher uma competição ou outra", afirmou o treinador.

Em meio a este cenário, jogadores menos utilizados, como Pablo Maia e Ferreira, e jovens de Cotia, como Tetê, Pedro Ferreira e Lucca, podem ganhar espaço nas escalações.

A tendência, inclusive, é de mudanças já nesta terça-feira. O zagueiro Sabino foi substituído no intervalo do jogo contra o Cruzeiro após um incômodo no joelho direito e virou dúvida para o confronto, assim como o atacante Luciano, que deixou o campo com dores na panturrilha direita. Ambos serão reavaliados. Calleri também pode ser desfalque, uma vez que o protocolo de concussão da CBF deve ser acionado após um choque de cabeça do argentino, que levou oito pontos no supercílio.

Possibilidade de mudança tática

Roger Machado também abordou a possibilidade de uma nova mudança tática no São Paulo, assim como foi feito nos jogos contra Internacional e Cruzeiro. No empate contra o Colorado, o Tricolor jogou com um ponta. Já na goleada sobre a Raposa, o comandante apostou em dois pontas de origem (Artur e Ferreira), junto de Luciano como 10 e Calleri como referência.

"Esse meu raciocínio começou quando o Lucas se machucou. Tínhamos a figura do losango com o Lucas como um ponta atacante, e eu podia ter o Luciano mais como um atacante do que como um meia. Quando o Lucas precisou se ausentar em função da lesão, combinado com a vinda do Artur, ficou muito claro o que precisava ser feito. Mesmo nas vitórias, sentíamos a dificuldade quando os rivais marcavam o meio e a gente tinha poucas alternativas, porque nossos laterais não enxergavam uma conexão. Foi a partir disso que começamos", contou Roger.

Contra o Cruzeiro, Danielzinho acabou sendo preterido e saiu do time titular para a entrada de Ferreira do lado esquerdo. Apesar disso, Roger Machado passou longe de descartar o jogador e ponderou uma nova mudança de estratégia para jogos fora de casa.

"Vejo o Daniel como uma grande alternativa porque, num jogo fora de casa, posso muito bem colocar três meio-campistas com dois pontas, e abrir mão de uma figura que joga atrás do centroavante para ter um controle mais forte no centro. Danielzinho já jogou fazendo a mesma função que o Marcos Antônio fez por alguns momentos, marcando o lado e jogando por dentro, como no Mirassol. Quando ele vinha para dentro, o Lucas [Ramon] ocupava o corredor inteiro. Tem muitas alternativas, não está limitado ao fato de disputar uma posição. Até porque são muitas competições", concluiu Roger.

Boston River-URU x São Paulo (primeira rodada da Sul-Americana)

Data e horário: 07/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai)

Vitória x São Paulo (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 11/04 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)