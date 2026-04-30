São Paulo sub-14 embarca ao Japão para disputar torneio internacional

A categoria sub-14 do São Paulo embarca na madrugada desta sexta-feira para o Japão, onde disputará a Tokyo U-14 International Youth Tournament. O torneio tem início no dia 4 de maio e será realizado no complexo esportivo J-Village, em Fukushima.

Atual bicampeão, o Tricolor busca o tetracampeonato da competição. Os títulos foram conquistados em 2009, 2024 e 2025.

🔛 Atividades de olho no próximo desafio pelo Brasileirão! Confira o que rolou no treino do Tricolor nesta quinta-feira! #VamosSãoPaulo 🇾🇪 🎥 Gutierre Filmes pic.twitter.com/ds9TqulDhR — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 30, 2026



O torneio reúne 12 equipes, divididas em quatro grupos com três participantes cada. O São Paulo está no Grupo C, ao lado de Tokyo Verdy e Fukushima, ambos do Japão.

Na primeira fase, as equipes se enfrentam dentro dos grupos. Na sequência, a competição segue para o mata-mata.

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