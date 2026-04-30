Rogério Ceni é freguês do São Paulo como treinador; veja restrospecto

Neste domingo, o São Paulo enfrenta o Bahia às 16h (de Brasília), no Morumbis, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista, invicto há três jogos, reencontrará Rogério Ceni, ídolo histórico do clube, que atualmente treina a equipe baiana.

🔜 Confira os próximos compromissos do Tricolor: 🆚 Bahia

🏆 Brasileirão (14ª rodada)

🗓️ 03/05 (domingo)

⏰ 16h

🏟️ Cícero de Souza Marques

📍 Bragança Paulista (SP)

📺 Globo e Premiere 🆚 O’Higgins

🏆 CONMEBOL Sul-Americana

🗓️ 07/05 (quinta)

⏰ 19h

🏟️ Codelco El Teniente

📍… pic.twitter.com/IOYSERiYOW — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 29, 2026

Ídolo

Ceni tem uma vasta história no Morumbi e é considerado por muitos torcedores como o maior ídolo do São Paulo, clube em que começou na carreira, tanto como jogador quanto fora dos gramados.

Em sua primeira passagem como treinador do clube, em 2017, o ex-goleiro comandou a equipe por 35 jogos. Após períodos em Fortaleza, Cruzeiro e Flamengo, Rogério retornou ao São Paulo em 2021 e permaneceu no cargo até abril de 2023, estando à beira dos gramados em outras 107 ocasiões.

Na carreira, Ceni enfrentou o São Paulo em 13 oportunidades, das quais perdeu 11. Nos outros dois jogos, Rogério venceu uma vez e empatou outra. Contra Roger Machado, no entanto, o retrospecto é equilibrado. Foram nove confrontos, com três vitórias para cada lado e três empates.

Carreira como jogador

Como jogador, Rogério passou a carreira toda (1990–2015) no São Paulo. Foram 1237 jogos oficiais pelo clube e 131 gols marcados, além de 18 títulos conquistados.

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Próximo jogo do São Paulo

São Paulo x Bahia (14ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 03/05 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)