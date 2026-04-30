Rogério Ceni é freguês do São Paulo como treinador; veja restrospecto

Neste domingo, o São Paulo enfrenta o Bahia às 16h (de Brasília), no Morumbis, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista, invicto há três jogos, reencontrará Rogério Ceni, ídolo histórico do clube, que atualmente treina a equipe baiana.
🔜 Confira os próximos compromissos do Tricolor:
🆚 Bahia
🏆 Brasileirão (14ª rodada)
🗓️ 03/05 (domingo)
⏰ 16h
🏟️ Cícero de Souza Marques
📍 Bragança Paulista (SP)
📺 Globo e Premiere
🆚 O’Higgins
🏆 CONMEBOL Sul-Americana
🗓️ 07/05 (quinta)
⏰ 19h
🏟️ Codelco El Teniente
📍… pic.twitter.com/IOYSERiYOW
— São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 29, 2026
Ídolo
Ceni tem uma vasta história no Morumbi e é considerado por muitos torcedores como o maior ídolo do São Paulo, clube em que começou na carreira, tanto como jogador quanto fora dos gramados.
Em sua primeira passagem como treinador do clube, em 2017, o ex-goleiro comandou a equipe por 35 jogos. Após períodos em Fortaleza, Cruzeiro e Flamengo, Rogério retornou ao São Paulo em 2021 e permaneceu no cargo até abril de 2023, estando à beira dos gramados em outras 107 ocasiões.
Na carreira, Ceni enfrentou o São Paulo em 13 oportunidades, das quais perdeu 11. Nos outros dois jogos, Rogério venceu uma vez e empatou outra. Contra Roger Machado, no entanto, o retrospecto é equilibrado. Foram nove confrontos, com três vitórias para cada lado e três empates.
Carreira como jogador
Como jogador, Rogério passou a carreira toda (1990–2015) no São Paulo. Foram 1237 jogos oficiais pelo clube e 131 gols marcados, além de 18 títulos conquistados.
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Próximo jogo do São Paulo
São Paulo x Bahia (14ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 03/05 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)