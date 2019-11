São Paulo se reapresenta com dúvida na escalação para partida contra o Grêmio

Depois de vencer o Vasco por 1 a 0, no Morumbi, o São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda nesta sexta-feira e iniciou a preparação para a partida contra o Grêmio, no domingo, às 19h, em Porto Alegre. O presidente Carlos Augusto de Barros e Silva acompanhou a atividade e, um dia depois das críticas de Daniel Alves à diretoria, preferiu não se manifestar.

Enquanto os titulares permaneceram na parte interna do CT, os reservas foram ao gramado e realizaram um trabalho técnico em campo reduzido, com foco em cruzamentos dos dois lados do campo.Em um campo anexo, os goleiros treinaram separadamente.

Para completar o treinamento, Diniz utilizou três jogadores da equipe sub-17 do São Paulo. O lateral-direito Nathan, o meia Pedrinho e o atacante Marquinhos foram os escolhidos e treinaram com os reservas. O clube busca cada vez mais integrar a base ao time profissional.

Fernando Diniz não poderá contar com Tchê Tchê para o jogo contra o Grêmio, já que o volante está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. Luan, que substituiu o camisa 28 na partida contra o Vasco, desponta como o favorito para ocupar a posição. No entanto, Liziero também briga pela vaga, sendo uma alternativa mais ofensiva. Ambos treinaram no gramado nesta quinta-feira.

O destaque do dia foi a presença de Leco no treinamento. O presidente acompanhou a atividade à beira do gramado, porém não quis comentar sobre as declarações de Daniel Alves após a partida. O camisa 10 criticou a diretoria do Tricolor e o conflito interno de interesses no clube.

Além disso, Leco também não quis falar sobre eventuais propostas recebidas por Antony. Contra o Vasco, o atacante foi observado por representantes do Borussia Dortmund, que estiveram presentes no Morumbi. Ainda sem negociações avançadas para a próxima temporada, o São Paulo sabe que precisa vender atletas na próxima janela de transferências para manter o orçamento equilibrado.

Com a vitória sobre o Vasco, o São Paulo chegou aos 57 pontos, mantendo-se na sexta colocação do Campeonato Brasileiro. Depois de enfrentar o Grêmio, o Tricolor terá pela frente o Internacional, no Morumbi, na quarta-feira que vem.