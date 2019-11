São Paulo marca cedo, supera Vasco e encerra jejum de vitórias no Brasileiro

O São Paulo voltou a vencer. O Tricolor recebeu o Vasco nesta quinta-feira, no Morumbi, e derrotou a equipe carioca por 1 a 0, em confronto válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo deu fim a uma sequência de quatro jogos sem vitória do time comandado por Fernando Diniz.

Em um Morumbi quase vazio, com pouco mais de 11 mil pessoas, Antony resolveu rápido. O atacante anotou o único gol da partida, ainda aos cinco minutos da primeira etapa, em belo chute da entrada da área.

Com o resultado, o Tricolor retomou a vantagem de quatro pontos na 6ª colocação. A equipe são-paulina chegou aos 57 pontos, contra 53 do Corinthians, na briga pela última vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Por outro lado, o Vasco estacionou nos 44 pontos e foi ultrapassado pelo Fortaleza, caindo para a 12ª posição.

Na próxima rodada, o São Paulo visita o Grêmio, domingo às 19h (Brasília), em disputa direta na parte de cima da tabela. Já o Vasco recebe o Cruzeiro, na segunda-feira, às 20h (Brasília).

1º tempo

Em início movimentado, o São Paulo só precisou de cinco minutos para abrir o placar. Reinaldo viu a defesa do Vasco mal postada e cobrou lateral na área. Henriquez desviou de cabeça e a bola sobrou para Pablo, que ajeitou com o peito de pé e deixou para Antony, na entrada da área. O atacante pegou de primeira e acertou o canto direito de Fernando Miguel.

Foi o terceiro gol do jovem no Campeonato Brasileiro, o segundo no Morumbi.

Logo após o gol, o Tricolor seguiu pressionando. Aos 11, em Jogada bem trabalhada pelos são-paulinos nas imediações da área, a bola chegou em Reinado na ponta esquerda da área. O lateral fintou um defensor vascaíno e bateu de perna direita, para fora.

O Vasco revidou no minuto seguinte. Marrony disputou bola com a zaga do São Paulo dentro da área, bateu e exigiu a primeira boa defesa de Volpi na partida. Após a movimentação inicial, as equipes reduziram o espaço, o jogo passou a ficar mais brigado e sem chances reais.

O São Paulo só voltou a oferecer perigo aos 41 minutos. Daniel Alves passou em profundidade para Juanfran no corredor direito. O lateral cruzou e Vitor Bueno cabeceou por cima da meta.

2º tempo

Precisando buscar o resultado, o Vasco quase empatou aos 11 minutos. Henrique encontrou Marrony na área, o atacante subiu mais que Bruno Alves e cabeceou firme, mas no meio do gol, possibilitando boa defesa de Volpi.

Aos 34, Fernando Miguel fez milagre para evitar o segundo gol do São Paulo. Em cruzamento de Daniel Alves, Bruno Alves ficou livre no meio da área e cabeceou, exigindo defesa a queima roupa do arqueiro cruz-maltino. No rebote, Arboleda pegou de primeira, mas Henriquez tirou na pequena área.

Três minutos depois, nova boa intervenção de Fernando Miguel. Luan fez boa jogada individual, clareando a faixa central. A bola sobrou para Reinaldo, que ajeitou e encheu o pé. A bola veio alta e o goleiro vascaíno foi obrigado a espalmar.

Mesmo com a pressão final, nada de segundo gol no lado Tricolor, e nada de empate no lado Alvinegro. 1 a 0 e vitória para os mandantes.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1X0 VASCO

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 28 de novembro de 2019 (Quinta-feira)

Horário: 20h30(de Brasília)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (SP) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)

Cartões Amarelos: Tchê Tchê, Reinaldo, Luan e Juanfran (São Paulo); Marcos Júnior e Raul (Vasco)

Público: 11.970 presentes

Renda: R$ 343.649,00

Gols:

SÃO PAULO: Antony, aos 5 minutos do 1º tempo

SÃO PAULO: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê (Luan), Daniel Alves e Igor Gomes (Liziero); Antony, Pablo e Vitor Bueno

Técnico: Fernando Diniz

VASCO: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Oswaldo Henriquez, Leandro Castan e Henrique; Richard (Felipe Pereira), Freddy Guarin, Raul, Marcos Júnior (Ribamar) e Bruno Cesar (Valdívia); Marrony

Técnico: Vanderlei Luxemburgo